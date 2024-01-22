ستر ودفا وإطعام.. الأورمان تطلق حملة لإعادة إعمار المنازل بأسوان

أطلقت جمعية الأورمان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتى تستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في محافظة أسوان لمجابهة فصل الشتاء.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية تزامنًا مع شهر الشتاء.

ستر ودفا

وأكد محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية بدأت فى إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة أسوان، ونجحت حتى الآن فى إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.

وتابع أنه منذ انطلاق مشروعها ساهمت جمعية الأورمان فى إعادة إعمار 32 ألف منزل ضمن (مشروع أكفل قرية فقيرة)، وتعريش أسقف (20،186) منزل بجميع محافظات الجمهورية المختلفة وفى محافظة أسوان تم إعادة إعمار 860 منزل فى 36 قرية.

وأشار شعبان إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة.

وأوضح شعبان، أنه من خلال "ستر ودفا واطعام" يمكن للمتبرعين أن يشاركوا فى تركيب سقف وأبواب وشابيك بمبلغ 480 جنيها على أقساط ممتدة لمدة 36 شهرا، أو المشاركة بالسهم مرة واحدة بمبلغ 350 جنيها.