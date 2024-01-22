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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية وادى خريت

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بإستمرار الجولات الميدانية لتفقد الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بجميع القرى والنجوع المستهدفة ، بالإضافة إلى سرعة التفاعل مع المطالب والشكاوى الجماهيرية وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها بالشكل المطلوب ، ويأتي ذلك فى إطار المتابعة المتواصلة لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) .

 

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير المساعد على قيام وحدة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية وادى خريت بمركز نصر النوبة والتى تضم 6 قرى رئيسية و5 نجوع وتوابع بإجمالى 19 ألف نسمة وذلك بمرافقة أعضاء لجنة القرية وأيضاً سكرتير القرية .

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حياة كريمة

وأشار إلى أن الجولة شملت تفقد مشروع تطوير نقطة شرطة وادى خريت بنسبة تنفيذ 100% ، بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة مركز شباب خريت ، وإنشاء المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ  97% لكل منهما ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة تنفيذ 98% ، كما أوضح السكرتير المساعد بأنه خلال الجولة الميدانية تم التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية لإزالة كافة المعوقات والمشكلات وتلافى جميع الملاحظات المرصودة لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة .

وأضاف بتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب ومعدلات التنفيذ علاوة على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب .

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