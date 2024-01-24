محافظ أسوان: الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة من التناغم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة من التناغم بين كل أجهزتها؛ لعبور التحديات واستكمال مسيرة البناء والتنمية في مختلف مناحي الحياة؛ وهو ما يتجسد في التنسيق والتعاون المستمر والمتواصل بين المحافظة ومديرية الأمن ومختلف الأجهزة الأمنية؛ لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي في جميع أنحاء المحافظة.



جاء ذلك خلال تقديم محافظ أسوان، اليوم /الأربعاء/، التهنئة لمدير أمن أسوان اللواء مجدى سالم ولقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمقر مديرية الأمن بمدينة أسوان الجديدة وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 72 .



وأشار المحافظ - في بيان اليوم - إلى أن الزيارة تأتي عرفاناً وتقديراً لذكرى شهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة البواسل، الذين قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن شرف الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952؛ ليتوج ذلك مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن رجال الشرطة جسدوا ملاحم من البطولات والتضحية بالروح والنفس دفاعاً عن الوطن، وحماية أراضيه ليصبح واحة للأمن والاستقرار بفضل العيون الساهرة من رجال القوات المسلحة والشرطة.