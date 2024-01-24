عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة من التناغم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

محافظ أسوان أشرف
محافظ أسوان أشرف عطية

 أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة من التناغم بين كل أجهزتها؛ لعبور التحديات واستكمال مسيرة البناء والتنمية في مختلف مناحي الحياة؛ وهو ما يتجسد في التنسيق والتعاون المستمر والمتواصل بين المحافظة ومديرية الأمن ومختلف الأجهزة الأمنية؛ لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي في جميع أنحاء المحافظة.


جاء ذلك خلال تقديم محافظ أسوان، اليوم /الأربعاء/، التهنئة لمدير أمن أسوان اللواء مجدى سالم ولقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمقر مديرية الأمن بمدينة أسوان الجديدة وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 72 .


وأشار المحافظ - في بيان اليوم - إلى أن الزيارة تأتي عرفاناً وتقديراً لذكرى شهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة البواسل، الذين قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن شرف الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952؛ ليتوج ذلك مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن رجال الشرطة جسدوا ملاحم من البطولات والتضحية بالروح والنفس دفاعاً عن الوطن، وحماية أراضيه ليصبح واحة للأمن والاستقرار بفضل العيون الساهرة من رجال القوات المسلحة والشرطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

قرار عاجل ضد شبكة فساد مسئولين بوزارة الري.. خاص

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

القناة 13 العبرية: الرئيس السيسي يرفض تلقي اتصال من نتنياهو

تونس تودع أمم إفريقيا.. وتأهل مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا لدور الـ16

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

المركزي: تراجع أرصدة الأوراق المالية في البنوك لـ4.8 تريليون جنيه بأغسطس الماضي

كافح الشيخوخة بـ شرب الشاي | أسرار مذهلة

21 جنديا إسرائيليا.. قيادي بكتائب القسام يكشف تفاصيل عملية المغازي

مدرب منتخب تونس يتقدم باستقالته على الهواء .. شاهد

غير مسئولة.. الدوحة ترد على تصريحات نتنياهو حول الوساطة القطرية

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تسافر إلى لاهاي قبل قرار العدل الدولية بشأن إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب سمسم ودقيق .. طريقة عمل كيلو طحينة بأقل التكاليف

دانتيل .. ظهور جريء لـ ابنة رانيا يوسف | صور

غرامة مالية وإيقاف|قرار مفاجئ ضد مدرب منتخب المغرب.. ما موقفه بأمم أفريقيا؟

"الطلاق بيحلي".. إطلالات أثارت الجدل لـ3 فنانات بعد الانفصال آخرهن ياسمين عبدالعزيز|شاهد

فيديو

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ