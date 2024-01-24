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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهنئا القيادات الأمنية..محافظ أسوان: الشرطة المصرية ضربت أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، وقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمقر مديرية الأمن بمدينة أسوان الجديدة وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72.

ويأتى ذلك فى أجواء وطنية صادقة تعكس قوة التلاحم وصلابة الجبهة الداخلية بين الشعب والجيش والشرطة. 

ورافقه فى زيارته نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، وبحضور القيادات الأمنية. 

محافظ أسوان: الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة من التناغم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

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التهنئة 

وأكد اللواء أشرف عطية أن هذه الزيارة تأتى عرفاناً وتقديراً لذكرى شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عن شرف الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952.

ليتوج ذلك مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن رجال الشرطة جسدوا ملاحم من البطولات والتضحية بالروح والنفس دفاعاً عن الوطن ، وحماية أراضيه ليصبح واحة للأمن والاستقرار بفضل العيون الساهرة من رجال القوات المسلحة والشرطة. 

وأكد المحافظ أن الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة من التناغم بين كافة أجهزتها لعبور التحديات وإستكمال مسيرة البناء والتنمية فى كافة مناحى الحياة ، وهو ما يتجسد فى التنسيق والتعاون المستمر والمتواصل بين المحافظة ومديرية الأمن ومختلف الأجهزة الأمنية لتحقيق الاستقرار والسلم الإجتماعى فى جميع أنحاء أسوان ، وهو ما يشعر به المواطنون والزائرون والسائحون على حد سواء. 

وفى نهاية زيارته قدم محافظ أسوان درع المحافظة لمدير الأمن تقديراً لجهود الشرطة فى خدمة المواطنين.

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