أسوان تشارك فى بطولة السباحة لمراكز الشباب بالمحافظات الحدودية

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوديع أبناء المحافظة المشاركين فى بطولة السباحة لمراكز الشباب بالمحافظات الحدودية " النسخة الثانية " التى ستقام بمحافظة جنوب سيناء فى الفترة من 27 إلى 30 يناير الجارى ، ويتنافس فيها 180 سباح وسباحة من 6 محافظات هى أسوان وجنوب وشمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد.

وحرص المحافظ أثناء لقائه بأبناءه بحضور ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة ، وقيادات المديرية ، على توجيه رسائل تشجيع وتحفيز لهم .

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية المنافسة فى هذه البطولة بروح وعزيمة وإصرار لحصد المراكز الأولى ، والحصول على أعداد أكبر من الميداليات عن العام الماضى فى ذات البطولة التى أقيمت بمحافظة البحر الأحمر ، وحصد فيها أبناء أسوان 25 ميدالية متنوعة ما بين الذهبية والفضية والبرونزية ، لافتاً إلى أنه سيتم تكريم السباحين الفائزين فى احتفالية سيتم تنظيمها بالمحافظة تقديراً وشكراً لهم .

بطولة السباحة

وأشار أشرف عطية إلى أن تنظيم هذه البطولة يأتى متواكباً مع إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة القدرات والامكانيات لتعزيز مهارات شبابنا وإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر.

وأكد أن ذلك يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الاهتمام بعصب الأمة وقوتها من خلال إتاحة المجال أمام الشباب لممارسة مختلف الأنشطة ، وهو الذى تتبناه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى على الوجه الأكمل .