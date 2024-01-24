90 عارضا من 20 محافظة.. معرض أيادي مصر بأسوان يبهر السائحين

نجاحات عديدة حققها معرض " أيادى مصر للحرف التراثية واليدوية " والجارى تنظيمه بحديقة بلازا درة النيل المواجهة لمبنى ديوان عام محافظة أسوان .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر موقع " صدى البلد " سلسلة هذه النجاحات ، والتى يرويها المصنعون المشاركون فى المعرض من 20 محافظة حيث أشاد الجميع بالتنظيم الجيد من محافظة أسوان لهذا المعرض، والذى أثنى عليه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أثناء تفقده له، ولقائه مع عدد من المبدعين المشاركين بمشغولاتهم اليدوية بالمعرض ، فضلاً عن زيارة السائحين من مختلف دول العالم للمعرض حيث جذبتهم المشغولات والأعمال الفنية ، وأبهرتهم.

أيادى مصر

معرض أيادى مصر باسوان

ومن بين المشاركين بهذا المعرض كمال عبد الحفيظ وهو من ذوى الهمم بمحافظة أسوان، ويبلغ من العمر 40 سنة ، ورغم إعاقته البصرية إلا أنها لم تعِقه عن ممارسة موهبته فى الفن والرسم وصناعة المشغولات اليدوية بشكل احترافى وإبداعى حيث قال إن موهبته تتجسد في النحت على الخشب ، ويقوم بإضافة مادة غراء أبيض فقط لها، ولكنه يتميز بإبداعه فى تشكيل القطعة الخشبية بعمق فنى أكبر، ويستخدم فى اللوحات الفنية رسوم وألوان من خلال "قلم برايل" ويختار الألوان المناسبة لها.

وأشار كمال عبد الحفيظ إلى أن هذه الموهبة ظهرت عليه في سن مبكرة ، وهو عنده 16 سنة حيث كان يتميز في مجال الشعر، وكتب أول قصيدة بعنوان "سألونى"، ثم ظهرت بالتوازى موهبة أخرى لديه ، وتمثلت في مجال الرسم ثم تطرق إلى التلوين فى الرسومات، واجتهد حتى رسمت السيارة، ثم تواصل مع المركز النموذجى لرعاية المكفوفين بالقاهرة ومركز آخر لرعاية المكفوفين بالمملكة العربية السعودية ثم تطرق لرسم البيئة المحيطة، وابتكر استخدام فوطة صغيرة أو سجادة للرسم.

وقد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مد فعاليات معرض " أيادى مصر للحرف التراثية واليدوية " إلى يوم الجمعة القادم 26 يناير 2024 ، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بحديقة بلازا درة النيل بالتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية ، وذلك بناءً على رغبة ومطالب مسئولى وممثلى المحافظات المشاركة بالمعرض بواقع 20 محافظة حتى يتسنى التسويق الجيد والمتميز لمنتجاتهم.

ووجه المحافظ مدير عام السياحة بإستقدام ودعوة جميع الرحلات والأفواج السياحية إلى موقع المعرض ، وخاصة فى ظل التنوع الملحوظ للمعروضات من المشغولات التراثية والحرف اليدوية ، والتى تلقى إقبال من السائحين وزائرى المحافظة ، ولاسيما أن هذا المعرض أصبح مزار سياحى لما يمتلكه من أعمال راقية فى التصنيع المحلى تم تنفيذها بفكر إبداعى وإبتكارى متميز.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن ما يحتويه المعرض من منتجات لاقت إعجاب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومرافقيه من الوزراء خلال زيارتهم التفقدية له مما يؤكد على الظهور المشرف للمصنعين، ويعكس تفوقهم فى تنفيذ أعمالهم بشكل إحترافى وإبداعى يستحق كل الإحترام والتقدير من الجميع، مكلفاً بتنظيم برنامج ترفيهى للمشاركين بالمعرض لزيارة المعالم والمناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.

وحول معرض أيادى مصر، الذى أطلقته وزارة التنمية المحلية، تحت عنوان منصة "أيادى مصر" للتسويق الالكترونى خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية فى 16 مارس 2021، فهو يهدف إلى تسويق مشاريع الحِرَف اليدوية للمرأة المصرية، وتشجيع النساء والشباب المصريين على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية.

والمشروع يأتى أيضًا فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وتمكين المنشآت المهنية، وتقديم الدعم فى خلق فرص العمل التى تؤدى جميعها إلى التنمية فى الريف ودعم المنتجات المحلية، بما يُمكن لمختلف منتجى الحِرَف اليدوية التواصل مع المنصة من خلال مُنسق المنصة بكل محافظة.

عارضون مبدعون

معرض أيادى مصر باسوان

وبلغ عدد العارضين المشاركين فى المعرض يبلغ أكثر من 90 عارضاً، من 20 محافظة مشاركة هذا العام، وهي: القاهرة، والقليوبية، والفيوم، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والإسكندرية، وأسيوط، والأقصر، والبحر الأحمر، وبنى سويف، وبورسعيد، وسوهاج، والسويس، وشمال سيناء، وقنا، وكفر الشيخ، والمنيا، والوادى الجديد، وأسوان.

ومن ضمن العارضين بالمعرض عدد من ذوى الهمم، والسيدات، والشباب، وكبار السن، ويحتوى المعرض على أكثر من 35 حرفة يدوية وتراثية، منها حرف الخيامية، والمنتجات النحاسية، والصدف، والجلود، والمنسوجات، والاكسسوارات، والأحجار الكريمة، والشيلان والعبايات، والحقائب السيناوية والفخار، والتمور، والعسل الأسود، والكليم، والمنتجات الزجاجية والبامبو، والخوص، والمنتجات الخشبية، والسجاد، والخزف، والفخار، وورق البردى، والتماثيل، والكروشيه، والمفروشات المطرزة، ومنتجات الخوص، والجلد، ولوحات فنية مشكلة بالصلصال الحرارى، والصابون الطبيعى، ولوحات رسم بالرمال .

معرض أيادى مصر باسوان

معرض أيادى مصر باسوان

معرض أيادى مصر باسوان

معرض أيادى مصر باسوان

معرض أيادى مصر باسوان

معرض أيادى مصر باسوان

معرض أيادى مصر باسوان

معرض أيادى مصر باسوان

معرض أيادى مصر باسوان

معرض أيادى مصر باسوان

معرض أيادى مصر باسوان