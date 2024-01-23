مياه أسوان تطلق حملة لترشيد الاستهلاك بتركيب قطع موفرة بالحنفية

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بالتعاون مع شركة مياه الشرب فرع الإسكندرية حملة لترشيد استهلاك المياه وذلك من خلال تركيب قطع معدنية موفرة فى الاستهلاك بمصادر المياه.

تأتى الحملة فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية والحكومة بالحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، وبتكليف من المهندس عبد الصبور الراوى، القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، وتعليمات محمد عبد العزيز، رئيس القطاع التجارى بفرع الشركة بأسوان، وبمشاركة الدكتور إسلام على إبراهيم، مدير عام التسويق بشركة مياه الإسكندرية، وحسين أحمد إبراهيم، مدير إدارة التسويق بفرع الشركة بأسوان.

ترشيد

وأكد الدكتور إسلام على إبراهيم أن الحملة بدأت فى محافظة أسوان بمركز الدكتور مجدى يعقوب لعلاج أمراض القلب، من خلال استخدام تكنولوجيا القطع الموفرة وتركيبها فى مختلف مصادر المياه، مثل "حوض الوجه – دش الاستحمام – المراحيض" وغيرها من مصادر المياه.

وأشار إلى أن تكنولوجيا هذه القطع الموفرة تساعد على توفير 50% من استهلاك المياه، وهذه التجربة نجحت فى محافظة الإسكندرية، بتوجيهات المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بعد تركيب أكثر من مليون قطعة، ساهمت فى خفض استهلاك المياه بنفس الشعور والإحساس بتدفق كميات المياه من الحنفية، مضيفاً أن هذه القطع توفرها شركة المياه لدورها فى خفض الاستهلاك العام وترشيد المياه للحفاظ على مياه نهر النيل من خلال شعار "كل نقطة تفرق".

وأوضح بأن شركة مياه الشرب ساعدت الفنيين بمركز القلب بأسوان، فى تدريبهم على التعامل مع هذه القطع الموفرة وصيانتها بشكل دورى للحفاظ على كفاءتها، كما تم توزيع شهادات تقدير عليهم ، مشيراً إلى أن الحملة بدأت بمركز الدكتور مجدى يعقوب، ومقرر تعميمها فى مختلف القطاعات والشركات والمصانع والمنازل بمحافظة أسوان .