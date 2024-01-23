محافظ أسوان يقرر مد فعاليات معرض أيادى مصر إلى الجمعة القادمة

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مد فعاليات معرض " أيادى مصر للحرف التراثية واليدوية " إلى يوم الجمعة القادم 26 يناير 2024 ، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بحديقة بلازا درة النيل بالتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية ،ط.

جاء ذلك بناءاً على رغبة ومطالب مسئولى وممثلى المحافظات المشاركة بالمعرض بواقع 20 محافظة حتى يتسنى التسويق الجيد والمتميز لمنتجاتهم .

وأشار أشرف عطية مدير عام السياحة بإستقدام ودعوة جميع الرحلات والأفواج السياحية إلى موقع المعرض ، وخاصة فى ظل التنوع الملحوظ للمعروضات من المشغولات التراثية والحرف اليدوية ، والتى تلقى إقبال من السائحين وزائرى المحافظة ، ولاسيما أن هذا المعرض أصبح مزار سياحى لما يمتكله من أعمال راقية فى التصنيع المحلى تم تنفيذها بفكر إبداعى وإبتكارى متميز .

أيادى مصر

معرض أيادى مصر بأسوان

وأضاف محافظ أسوان إلى أن ما يحتويه المعرض من منتجات لاقت إعجاب دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، ومرافقيه من الوزراء خلال زيارتهم التفقدية له مما يؤكد على الظهور المشرف للمصنعين ، ويعكس تفوقهم فى تنفيذ أعمالهم بشكل إحترافى وإبداعى يستحق كل الإحترام والتقدير من الجميع ، مكلفاً بتنظيم برنامج ترفيهى للمشاركين بالمعرض لزيارة المعالم والمناطق السياحية والأثرية بالمحافظة .

معرض أيادى مصر بأسوان

معرض أيادى مصر بأسوان

معرض أيادى مصر بأسوان

معرض أيادى مصر بأسوان

معرض أيادى مصر بأسوان

معرض أيادى مصر بأسوان