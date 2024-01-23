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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولات ميدانية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان

امتحانات مدارس أسوان
امتحانات مدارس أسوان

واصل مديرو الإدارات التعليمية بمحافظة أسوان جولاتهم لمتابعة سير امتحانات الشهادة الاعدادية وصفوف النقل بالتعليم الثانوى ، وذلك    تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان  .

 تفقد حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية امتحانات الشهادة الاعدادية بمدرسةالشيخ ابراهيم الاعدادية حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية بالفترة الأولى وعددهم ١٤٠ طالباً وطالبة من خلال سبع لجان حيث تابع انتظام الطلاب فى اللجان .

وتفقد مدير الإدارة اللجان الامتحانية للاطمئنان على سير وانتظام الامتحانات الالكترونية، كما اطمأن على انتظام سير عملية الامتحان وانضباط كل اللجان ، ونسب حضور الطلاب، وشدد على توفير جو من الهدوء والاستقرار داخل اللجان، مع مراعاة مصلحة الطلاب، وتيسير كافة الإجراءات ، والتعامل التربوي مع الطلاب، ومنع اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا ، وقد أثنى السيد مدير الإدارة على جهود الجميع متمنياً للجميع النجاح والتوفيق.

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امتحانات

فيما تابعت غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية  امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية والصف الثانى الثانوى بمدرسة السلام أكاديمى .

 كما تفقدت مدير الإدارة امتحانات الصف الثانى الثانوى بنفس المدرسة حيث يعقد امتحان مادة الفيزياء للقسم العلمى ومادة علم النفس والاجتماع للقسم الادبى  ألكترونياً ، وتمكن جميع الطلاب من الدخول على المنصة الالكترونية.

بينما تابع الدكتور محمد حسين مدير إدارة ادفو التعليمية أعمال توزيع مظاريف الأسئلةبمركز توزيع امتحانات الشهادة الاعدادية يرافقه رئيس قسم الأمن، ثم توجه لمتابعة لجان امتحانات الشهادة الاعدادية بعدد من اللجان .

كما قام مدير عام الادارة اثناء متابعاته للجان باستخدام برنامج وتطبيق موبايل للكشف عن وجود أجهزة موبايل وسماعات بحوزة الطلاب متصلة بالانترنت وأكد على ضرورة توفير مناخ تربوي داعم للاستقرار والهدوء لجميع الطلاب ليؤدوا الامتحانات في سهولة ويسر .

 

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