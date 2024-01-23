وفد الكنيسة الكاثوليكية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة العيد القومي للمحافظة

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، فى لقاء ودى وأخوى، الراعي المساعد لكنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان الأب أمجد عزت ، والوفد الكنسى المرافق له والذين قدموا التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة الإحتفال بالعيد القومى الـ 53 للمحافظة.

مؤكدين أن نسيج الأمة الواحدة يعكس دائماً الأخلاق الحميدة بإعتبارها تمثل الطباع الأصيلة الراسخة لدى جميع المصريين ، وهى التى تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.

العيد القومى

فيما قدم اللواء أشرف عطية خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة ، وهو ما نلمسه فى تبادل التهانى فى ظل الأعياد والإحتفالات العديدة.

وأشار المحافظ إلى أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى دائماً التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين ، وأيضاً فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مستقبل مشرق ملئ بكل الخير لأبناء الشعب المصرى العظيم .