بحوث الزلازل: هزة أرضية دون خسائر أو إصابات في أسوان

شعر أهالى مركز إدفو شمال محافظة أسوان بهزة أرضية تحديداً فى تمام الساعة 1.18 مساء اليوم الثلاثاء ، ولم يستمر الزلزال وقتاً طويلاً حيث شعر الأهالى به لمدة 10 ثوانى .

وقال دكتور رأفت الشافعى فتح البارى بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والمركز الإقليمى لبحوث الزلازل بأسوان بأن الهزة الأرضية، التى وقعت كانت علي بعد 46 كيلومتر جنوب شرق الاقصر بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر بخط عرض 25.41 شمالا، خط الطول 32.97 شرقا، وعمق 9.78 كم.

هزة أرضية

وأضاف بأن الزلزال شعر به سكان مركز إدفو شمال محافظة أسوان فقط ولم يشعر به كل المحافظة، موضحاً أن الزلزال كان موقع حدوثه بمحافظة الأقصر وقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر وهى هزة بسيطة ، والهزة الأرضية لم تسفر عن وقوع أى خسائر ولم نتلقى وقوع أى خسائر في الأرواح .

وأكد أن الهزة الأرضية لم تسفر عن وقوع أى خسائر ولم نتلقى وقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهزة الأرضية ، مضيفاً أنه لم تستغرق الهزة الأرضية أكثر من 10 ثوانى.