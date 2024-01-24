رئيس هيئة الرعاية الصحية بأسوان يستقبل مسؤولي حملة "صحتك..امسك فيها بإيدك وسنانك"

استقبل الدكتور إيهاب حنفي رئيس هيئة الرعاية الصحية بأسوان، مسؤولي حملة صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك " بمقر الهيئة.

وخلال اللقاء ناقش الدكتور إيهاب حنفي آليات تنفيذ الحملة في محافظة أسوان، مؤكدًا أهمية نشر الوعي الصحي بين المواطنين، وحثهم على الاهتمام بصحتهم العامة وخاصةً صحة الفم والأسنان.

حملة صحتك

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هبة الله حجاجي، مدير إدارة التوعية والمبادرات، أن الحملة تستهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية النظافة الشخصية وطرق الحفاظ على صحة الفم والأسنان.

كما أشارت الدكتورة هبة الله إلى أن الحملة تشمل مجموعة من الأنشطة التوعوية، عن طريق ندوات تثقيفية عن أهمية النظافة الشخصية وصحة الفم والأسنان. بالإضافة لتوزيع الهدايا المجانية علي المواطنين، وذلك في الوحدات الصحية والمدارس والميادين الرئيسية والمنشأت العامة، كما تشمل الحملة تقديم خدمات فحص الأسنان وقياس مستوى السكر وضغط الدم.

وفي ختام اللقاء أعرب الدكتور إيهاب حنفي عن شكره وتقديره لمسؤولي حملة صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك، على جهودهم في نشر الوعي الصحي بين المواطنين ، وكانت قد انطلقت الحملة في مطلع شهر يناير الجاري، وتستمر حتى 22 فبراير القادم.