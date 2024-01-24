عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس هيئة الرعاية الصحية بأسوان يستقبل مسؤولي حملة "صحتك..امسك فيها بإيدك وسنانك"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور إيهاب حنفي رئيس هيئة الرعاية الصحية بأسوان، مسؤولي حملة صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك " بمقر الهيئة. 

 

وخلال اللقاء ناقش الدكتور إيهاب حنفي آليات تنفيذ الحملة في محافظة أسوان، مؤكدًا أهمية نشر الوعي الصحي بين المواطنين، وحثهم على الاهتمام بصحتهم العامة وخاصةً صحة الفم والأسنان.

وفد الكنيسة الكاثوليكية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة العيد القومي للمحافظة

مياه أسوان تطلق حملة لترشيد الاستهلاك بتركيب قطع موفرة بالحنفية

حملة صحتك

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هبة الله حجاجي، مدير إدارة التوعية والمبادرات، أن الحملة تستهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية النظافة الشخصية وطرق الحفاظ على صحة الفم والأسنان.

 

كما أشارت الدكتورة هبة الله إلى أن الحملة تشمل مجموعة من الأنشطة التوعوية، عن طريق ندوات تثقيفية عن أهمية النظافة الشخصية وصحة الفم والأسنان. بالإضافة لتوزيع الهدايا المجانية علي المواطنين، وذلك في  الوحدات الصحية والمدارس  والميادين الرئيسية والمنشأت العامة، كما تشمل الحملة  تقديم خدمات  فحص الأسنان وقياس مستوى السكر وضغط الدم.

 

وفي ختام اللقاء أعرب الدكتور إيهاب حنفي عن شكره وتقديره لمسؤولي حملة صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك، على جهودهم في نشر الوعي الصحي بين المواطنين ، وكانت قد انطلقت الحملة في مطلع شهر يناير الجاري، وتستمر حتى 22 فبراير القادم.

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الرعاية الصحية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

وفد الكنيسة الكاثوليكية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة العيد القومي للمحافظة

ترشيحاتنا

فرج عامر: برشلونة والبايرن والسيتي يتابعون إمام عاشور بأمم أفريقيا

مجلسا الأمن الروسي والإيراني يعقدان اجتماعا عاجلا في موسكو| ماذا يحدث

أرقام مفزعة لعدد شهداء غزة بعد 108 أيام من حرب الإبـ.ادة

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "العودة"

اتحاد أمهات مصر: امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 انتهت اليوم بأسئلة سهلة

نتنياهو عن وجود اتفاق بشأن الأسرى: لن تكون هناك تسوية مع حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق تثير الجدل بصور داخل البانيو.. شاهد

هل مقتل كليبر جاء بسبب فشل اتفاقية العريش.. تفاصيل تاريخية مدهشة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة غريبة في أسبوع الموضة

بعد تشوه وجه ريهام سعيد.. نجمات تعرضن إلى أضرار بسبب عمليات التجميل

فيديو

رقص وطقوس دينية.. اللحظات الأخيرة للجنود الإسرائيليين قبل مق.تلهم بـ"خان يونس"

ليلى علوي: تدربت على الدرامز بسبب فيلم «مقسوم»

سباك بريطاني يعثر على "كارثة" أسفل أرضية حمام منزل عمره 200عام| فيديو

أهم خطوة.. بوتين يشارك السيسي بافتتاح المفاعل النووي بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ