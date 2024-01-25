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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طب أسوان تشارك بورشتي عمل لجراحات أورام الثدي بدولة ليبيا

جراحات طب أسوان
جراحات طب أسوان

تشارك كلية الطب بجامعة أسوان بورشتى عمل لجراحات أورام الثدي بدولة ليبيا الشقيقة.

وقال الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان أنه فى إطار تبادل الخبرات العلمية والشراكة بين كلية الطب وكليات الطب المناظرة بمختلف الجامعات، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان.

 وتلقى الدكتور إبراهيم الزيات ممثلا عن قسم الجراحة كلية الطب جامعة أسوان دعوة من الدكتور عبد الحكيم قليلة رئيس جمعية الجراحين الليبية، وجهاز دعم وتطوير الخدمات الصحية فى ليبيا.

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جراحات

وذلك بعد موافقة مجلس كلية الطب برئاسة عميد كلية الطب جامعة أسوان، لحضور المؤتمر الدولى السنوى الـ21 لجمعية الجراحين الليبية، وإلقاء عدة محاضرات علمية، وعمل ورشتين عمل جراحات أورام الثدي التجميلية ونقل العمليات الجراحية لكل الجراحين الليبيين فى كل محافظات ليبيا فى المستشفى المركزى فى كلا من مصراته وطرابلس، وبحضور أكثر من 180 جراحا من ليبيا الشقيقة لتلقى التدريب وتبادل الخبرات.

وأضاف "الدهشوري " أنه تم تكريم الدكتور ابراهيم الزيات ممثلا لقسم الجراحة كلية الطب جامعة أسوان من جانب الدكتور عبد الحكيم قلية، رئيس جمعية الجراحين الليبية، والمهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء ليبيا وجهاز دعم وتطوير الخدمات الصحية فى ليبيا.

 كما أعرب الدكتور إبراهيم الزيات عن سعادته بهذا التكريم بدولة ليبيا الشقية، مشيرا إلى أنه تعد هذه الزيارة الثانية لدولة ليبيا الشقيقية بعد زيارة العام الماضى لمستشفى ابن سينا الجامعى فى مدينة سرت الليبية ويأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين.

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