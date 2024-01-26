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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تحويل منطقة الطابية الأثرية التاريخية لواجهة مشرفة بوسط المدينة

تطوير منطقة الطابية
تطوير منطقة الطابية بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى تنفيذ مشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية التاريخية ، والجارى إستكماله بوضع اللمسات النهائية له وفقاً للهوية البصرية ليكون واجهة حضارية أخرى مشرفة بوسط المدينة ، وتضاف لبانوراما التطوير والتجميل التى أصبحت تمتلكها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية فى كل مكان .

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منطقة الطابية

وقال المحافظ إن المشروع شهد تنفيذ أعمال رصف الشوارع والطرق المحيطة بمنطقة الطابية ، مع تنفيذ أعمال الدهانات والتشجير والتجميل ، فضلاً عن تنفيذ حدائق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات ، ومشايات وبرجولات ومظلات ، وقاعات للمناسبات ، علاوة على اللاندسكيب ، وأماكن إنتظار للسيارات لإستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بهذه المنطقة الحيوية وهو الذى يتكامل مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتصبح مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى ، ويأتي ذلك فى إطار ملحمة الإنجازات المتتالية التى تشهدها محافظة أسوان فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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