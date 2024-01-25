وحدة حياة كريمة بأسوان تتفقد 38 مشروعا بالمبادرة الرئاسية بقرية العباسية بكوم أمبو

أشار اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان إلى قيام وحدة حياة كريمة بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمتابعة معدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطويرالشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " بمواصلة المرور الميدانى .

وقد إستهدف الوحدة تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية العباسية التابعة لمركز كوم أمبو بإجمالى 38 مشروع ، والتى يستفيد منها أكثر من 55 ألف نسمة داخل 15 تابع ما بين نجوع وعزب ، ورصد أعضاء الوحدة الإنتهاء من 22 مشروع بنسبة 100 % ، وبدأ التشغيل التجريبى لها ليجنى المواطنين ثمار هذه الإنجازات المتتالية التى تحققها أعظم مبادرة إنسانية ووطنية.

حياة كريمة

وقال بأن المشروعات التى تم نهوها تنوعت ما بين مجمعات خدمية وزراعية ووحدة للإسعاف و 2 مركز شباب ، و 8 مدارس ما بين إنشاء جديد وتطوير ، وكذا تبطين 2 ترعة ، ومكتب بريد ، وجار استكمال الأعمال فى باقى المشروعات حيث تم التأكيد على تعليمات محافظ أسوان بشأن سحب أى مشروع من الشركات المتعثرة فى حالة تقاعسها ، وعدم إلتزامها بالبرنامج الزمنى ، مع إسناد هذه المشروعات لشركات كبرى لها سابقة أعمال متميزة .

هذا بالإضافة إلى سرعة الإنتهاء من المشروعات التى تعدت نسب تنفيذها أكثر من 90 % ، فضلاً عن التأكيد على ضرورة وأهمية وضع العلامات التحذيرية ، وإعادة الشئ لأصله ، والتنسيق بين كافة الجهات بقطاعات العمل المختلفة لتقليل نسبه الفاقد وتوفير الوقت والجهد .