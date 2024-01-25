الوحدة المحلية تستهدف التعديات بمدن دراو وكوم أمبو وإدفو وأبو سمبل السياحية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بتنفيذ حملة استهدفت إزالة 4 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1600 م2 بنطاق قروى بنبان ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

ويأتي ذلك ضمن الجهود المكثفة للأجهزة المعنية على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب أمام المواطنين من خلال إزالة التعديات وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة .

إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة تعدى على أرض أملاك دولة فى المهد بمساحة ٣٥٠ م2 بقرية إقليت .

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ أعمال تطوير مداخل المدينة ، مع تركيب البلدورات والأرصفة والدهانات ، كما تم تنظيم مسابقة بين أصحاب الحنطور التى تعمل فى التعامل مع الحركة السياحية الوافدة للظهور بالمظهر المشرف واللائق أمام الزائرين من كافة الأفواج السياحية بالتعاون مع مستشفى بروك لعلاج الخيول ، وذلك لإختيار أجمل وأفضل وأحسن 25 عربة حنطور وحصان من بينهم 10 عربات يحصلون على شهادات تقدير ، و 5 يحصلون على كأس المسابقة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ أعمال النظافة العامة وجرد الأتربة فى الشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف أنحاء المدينة .