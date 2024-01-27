محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية بنسبة 52 %

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمديرية الطرق بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لإنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف المدن والمراكز ، وأيضاً داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

يأتي ذلك استكمالاً للجهود المتواصلة التى تنفذها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان سواء المتعلقة بالخطة الاستثمارية أو المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

أعمال الرصف

مشروعات الرصف بأسوان

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية قيام كل جهة بانهاء مشروعاتها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، ليعقب ذلك دخول عمليات الرصف ووضع اللمسات الجمالية فى كل موقع ليجنى مواطني المحافظة ثمار الجهود والإنجازات على أرض الواقع .

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لانهاء الأعمال المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024، التى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 52 % حيث جارى إستكمال أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية بمنطقة الصداقة .

وأشار الملوانى إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم تنفيذ أعمال الرصف بالمواقع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، ومن بينها موقف الشيخ عامر بإدفو ، والذى يأتى ضمن 4 مواقف وهى الغنيمية بإدفو ، ورؤوف والكفور بكوم أمبو بإجمالى 43 ألف متر مسطح ، وبتكلفة 11.2 مليون جنيه .

مشروعات الرصف بأسوان