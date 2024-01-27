الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان يحتفل بيوم البيئة الوطنى بالتوعوية حول مخاطر استخدام البلاستيك

إحتفل الإتحاد النوعى للبيئة بأسوان بالتعاون مع المنتدى المحلى للتنمية المستدامة بأسوان و فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بيوم البيئة الوطنى، بتنفيذ ندوة توعوية حول أضرار البلاستيك وحيد الإستخدام على الصحة وأهمية التوسع فى إستخدام البدائل المناسبة له.

ويأتي ذلك فى إطار المبادرة الوطنية لا للبلاستيك، وأدار الندوة فاطمة حسين عضو الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الإتحاد النوعي للبيئة بأسوان، بأن إستهداف المرأة فى الأنشطة التوعوية للمبادرة الوطنية لا للبلاستيك، التى ينفذها الاتحاد النوعى للبيئة، لها أهمية كبرى حيث تعد المرأة هى العامل الأساسى لاستخدام البلاستيك داخل المنزل من خلال تداول أدوات الطعام ، وأن الضرورة تحتم توعيتهم بخطورة استخدامات البلاستيك والمخاطر الصحية المترتبة علية.

ندوة توعوية

وأكد أحمد ذكى أن الندوة التوعوية ألقت الضوء على بدائل البلاستيك وحيد الإستخدام فى إطار الإحتفال بيوم البيئة الوطنى ، لافتًا إلى أن هذه الأنشطة تتم بالتعاون مع جهات عدة بالمحافظة، والتى من بينها فرع المجلس القومى للمرأة

وتجدر الإشارة إلى أن الحملة الوطنية لا للبلاستيك تحظى برعاية وزيرتى، البيئة و التضامن الاجتماعى و ينفذها المكتب العربى للشباب و البيئة بالتنسيق مع المنتديات المحلية للتنمية المستدامة بالمحافظات المختلفة.