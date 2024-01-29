انطلاق برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الجدد بأسوان

تابع المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إنطلاق فعاليات برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الجدد بالمرحلة الثانية من مسابقة ٣٠ ألف معلم والذى يستمر في أسبوعه الأول لمدة أربعة أيام حتى الاربعاء ٣١ يناير، وذلك بقاعات مدرسة أسوان الثانوية بنات، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام وحسين ابراهيم مدير إدارة التدريب حيث يأتي فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وخلال حديثه مع المعلمين والمعلمات الجدد ، رحب السيد وكيل الوزارة بالأجيال الشابة وطالبهن بضرورة الالتزام والعمل على تطوير خبراتهم وتنمية مهاراتهم وتحصيل كل جديد، وأن عليهم إتمام البرنامج التدريبى تمهيدا لاجتياز التدريبات التي تعقدها الجهة المعنية كمرحلة أخيرة، متمنياً لهم التوفيق.

التأهيل التربوى

وأوضح الرشيدى أنه تم إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوى، ويتناول اليوم الأول المهارات المهنية التي تمكن المعلم من التدريس بطريقة إبداعية محفزة لتفكير المتعلمين وتساعدهم على التفاعل مع المعلم كذلك نواتج التعلم الجيد وسبل نجاح منظومة دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول الدراسية العادية والمهارات الحياتية بأبعادها المتنوعة بمنهج التعلم الجيد بالإضافة إلى القدرة على التفكير وحل المشكلات بطريقة علمية وفق خطوات منظمة في إطار زمني محدد.

وتم إضافة بعض المحاور الهامة مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما الحقيبة التدريبية الأخرى معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية عامة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر المدربين (إيمان رجب -إيمان أبوبكر ) وكذلك مسئولى التدريب (إيمان عبد الحفيظ -صفاء ربيع - سهى شاكر - منى السيد ) وتمنى لهم دوام التوفيق والسداد.

يذكر أن التدريبات تعقد لعدد ٣٤٤ معلم (١٠٦ ادفو - ٨٥ أسوان- ٩٤ كوم امبو - ٣٤ نصر النوبة - ٢٢ دراو)بتسع قاعات تدريبيبة بالإدارات التعليمية الخمس ( ٣ قاعات بإدارة كوم امبو - ٣ قاعات بإدارة ادفو - قاعة بدراو - قاعة بنصر النوبة - قاعة بأسوان .