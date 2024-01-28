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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالى الطابية بأسوان يقدمون شكرهم للمحافظ على تنفيذ مشروع متكامل لتطوير المنطقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم وفد من ممثلى ومسئولى جمعيات تنمية المجتمع ومراكز الشباب نيابة عن أهالى منطقة الطابية بوسط مدينة أسوان  الشكر والعرفان للواء أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه، تقديراً لما شهدته منطقة الطابية  من تنفيذ مشروع متكامل للتطوير والتجميل ، وخلق محاور مرورية جديدة ، مع توسعة الشوارع المحيطة لأول مرة منذ عقود .

واهدى الوفد درع تعبيراً عن تقديرهم للجهود التى بذلت فى هذا المشروع بشكل خاص ، وباقى المشروعات فى كافة قطاعات العمل ، والتى شهدتها مدينة أسوان ، وكان من أبرزها إحلال وتجديد البنية التحتية ، مع تحديث وسائل النقل الداخلى بالقضاء على ظاهرة السيارات الربع نقل " الكبود " .

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جانب من اللقاء

وشملت أعمال التطوير مشروعات تطوير وتجميل ممشى أهل مصر بالكورنيش القديم والكورنيش الجديد بطول 13 كم ، بعد الإنتهاء من واجهة المدينة ، التى شملت حدائق درة النيل والسلام وميدان المحطة والسوق السياحى القديم بطول 2400 متر ، علاوة على تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد ، وأيضاً إعادة إحياء مشروع الإسكان المميز " حى اللوتس " ، بالتوازى مع استكمال مشروع تغطية مصرف السيل ، فضلاً عن إنشاء كوبرى السيل العلوى ، وقرب الإنتهاء من الكوبرى البديل لخزان أسوان ، وغيره من المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية .

جانب من اللقاء
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