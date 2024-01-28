إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بأسوان وكوم أمبو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى تنفذها الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن الموجه الـ 22 بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفين والمتعدين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

إزالة التعديات

جهود إزالة التعديات بأسوان

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملات إستهدفت تنفيذ 21 قرار إزالة منهم 9 حالات صادر لها قرارات إزالة إدارية ، و 12 حالة إزالة فورية 14 ألف و 225 م2 ، وذلك بنطاق حى جنوب وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، ونواب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة لحالة تعدى على أراضى زراعية بنطاق حى شرق بمساحة 350 م2، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

جهود إزالة التعديات بأسوان

جهود إزالة التعديات بأسوان

جهود إزالة التعديات بأسوان