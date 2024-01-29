تابعت وزارة التنمية المحلية إجراءات محافظة المنيا لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة .

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، وتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للإجراءات التي تقوم بها المحافظات لتنفيذ المبادرة الرئاسية والتي تقوم وزارة التنمية المحلية بتوريد وزراعة 80 مليون شجرة من خلال المبادرة .

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس مركز مطاي، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة ودهان جزوع الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 75 شجرة مثمرة وزينة بطريق مصر أسوان الزراعي في الجانب الشرقي بجوار ميدان الشهيد، مؤكدا أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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