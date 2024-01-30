محور دراو.. مشروع تنموي وخدمي على النيل شمال أسوان.. تعرف عليه

تستكمل محافظة أسوان سلسلة النجاحات والإنجازات فى كافة قطاعات العمل العام، تواكباً مع الإنجازات المتتالية التى تمتلكها حالياً فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الاطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز المشروعات التنموية والخدمية التى تشهدها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وهو الذى يتجسد فى مشروع محور كوبرى دراو على صفحة نهر النيل الخالد شمال أسوان.

فقد كشفت وزارة النقل عن نسب تنفيذ محور دراو التنموي بمحافظة أسوان، الذى يساهم في الربط بين الطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربى ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى ( القاهرة – أسوان ) جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان.

المحاور

وأكدت وزارة النقل أن محور دراو يساهم في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة في ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة / كلابشة بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان.

وأضافت وزارة النقل أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية بإنشاء عدد من المحاور العرضية المتكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.

وأثنى عدد كبير من أهالى مركز ومدينة دراو ، ومن بينهم عبد العزيز العزايزى بتنفيذ هذا المشروع الذى يعتبر نقلة هامة لهم ، ضمن المحاور الطولية والكبارى التي يتم إنشاؤها على صفحة نهر النيل حيث أن مركز ومدينة دراو باعتباره مركز تجارى حيوى ، ويمثل ثانى أكبر سوق لتجارة الجمال في مصر.

وتعتبر أيضاً السوق الأول لاستقبال الآبل القادمة من دولة السودان الشقيقة ، فإن إنشاء كوبرى ومحور دراو يعمل على تسهيل عملية نقل التجارة بين مصر والقارة الإفريقية عن طريق الربط التجارى بطريق ممتد من الإسكندرية شمالاً وحتى كيب تاون في جنوب أفريقيا ، كما أن هذا المحور سيربط بين الغرب والشرق بمحاور وتقاطعات وطرق فرعية ليساهم في اتجاه آخر في خلق تنمية عمرانية كبرى ، مقدماً شكره للرئيس السيسى على إنجاز مشروعات الكبارى لعوائده الإيجابية الكثيرة .

فيما أشار محمود حافظ إلى أن المحور الجديد يساعد بشكل كبير فى تقليل المسافات البينية للمحاور العرضية فوق النيل بمحافظة أسوان ومنها محور كلابشة الجديد وكوبرى أسوان الملجم وكوبرى إدفو، وصولاً إلى محور دراو الجديد، ثم محور بديل خزان أسوان تحت التنفيذ ، وبالتالي يخفف من التكدس الذى يقع على الطريق الزراعى المؤدى إلى دراو، ويخدم أيضاً المحور الجديد حركة التجارة فى سوق دراو الثلاثاء المخصص فى الغالب لبيع وشراء المواشى ويأتى إليه التجار من شتى الأنحاء.

وتابع بأنه محور دراو يساعد فى إسعاف المرضى والحالات الطارئة التى تحتاج إلى رعاية طبية ونقلها فى أقل وقت بالإسعاف بعد فتح هذه الطرق الجديدة فى قلب الصحراء، وأن المحور الجديد بعد تشغيله سيساهم فى إحداث نقلة حضارية حيث يمكن الاستفادة فى الجانب الغربى بتأسيس وإنشاء مدينة صناعية تتكامل مع مشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروع فارس للطاقة الشمسية وجميعهم متصل ببعض وبينهم مسافات متقاربة ، فيما أن الجهة الشرقية للنيل مخصصة للمساحات الزراعية.

فيما قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن ما يتم تنفيذه حالياً من أعمال بمختلف قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة يساهم بشكل مباشر في تحقيق نهضة تنموية وحضارية نفتخر ونعتز بها في ظل المشروعات العملاقة التى يتم تحقيقها تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى . وأشار أشرف عطية بأن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير تسابق الزمن لتنفيذ الأعمال الجارية بمختلف المشروعات للعمل على الارتقاء بها ، وتنفيذها بالجودة العالية المطلوبة ، بجانب التوسعات العمرانية الجديدة ، وأيضاً تسهيل وتأمين حركة المركبات والمواطنين.

جهود

وتجدر الإشارة إلى أنه يصل طول محور دراو 18 كم ، وعرض 21 كم بواقع 2 حارة مرورية لكل إتجاه بعرض 7.5 متر، وهو يشتمل على عدد 7 كباري منها عدد4 كباري رئيسية وهي ( كوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي – كوبري أعلى الطريق الزراعى الغربي – كوبري أعلي نهر النيل – كوبري الطريق الزراعي الشرقي ) ، وعدد 3 كباري فرعية ، وعدد 2 نفق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والمجارى المائية .

ويستهدف المحور الربط بين الطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة ، بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عابراً نهر النيل ، كما يساهم في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوى الغربى والشرقى مع مناطق الكتل السكنية ، والمساهمة كذلك في ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة / كلابشة بالطريق الصحراوى الغربى ، كما أن محور دراو الجديد سيساهم في خدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان ، كما سيمتد المحور غرباً حتى موقع محطة القطار الكهربائى السريع بدراو لتبادل الخدمة بينهما.