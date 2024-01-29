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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال التطوير الجارية بقاعة مؤتمرات عروس النيل الدولية

قاعة عروس النيل بأسوان
قاعة عروس النيل بأسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة الجارية بقاعة مؤتمرات عروس النيل الدولية من خلال تنفيذ بانوراما جمالية بأعلى الصوتيات والسمعيات والإضاءة لتصبح واجهة حضارية مشرفة لإستضافة الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات المحلية والعالمية

وأثناء تفقده لأعمال التطوير برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة ، وأيضاً المهندسة نهى محمود مدير المشروعات ، وحسين ممدوح مدير فندق عروس النيل ، والمهندس المشرف على المشروع.

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قاعة

أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأن يتم تلافى كافة الملاحظات ، ويتم الإستعانة بالمتخصصين لتكون قاعة نموذجية وراقية ، ولاسيما أنها تضم مقاعد حضارية بواقع 300 مقعد ، ومسرح وشاشة لتقديم العروض والأفلام التسجيلية والمسرحية والوثائقية ، فضلاً عن إستقبال الفعاليات المختلفة من العروض الفنية والسينمائية. 

وكلف المحافظ بأن يتم الانتهاء من إنشاء قاعة ملحقة لكبار الزوار والضيوف ، مع تطوير المدخل الرئيسى للقاعة ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ أعمال رفع الكفاءة لقاعة البلكون الـ VIP المطلة على المسرح ، وغرفة التحكم للصوتيات والسمعيات ، وغرفة كاميرات المراقبة ، والمطبخ والمطعم بشكل آمن ، فضلاً عن زيادة الغرف بالفندق المحلق لاستيعاب الطاقة الوافدة على مدار العام .
 

 

 

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