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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: 1.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية

مشروعات البنية التحتية
مشروعات البنية التحتية بأسوان

تواصل محافظة أسوان سلسلة النجاحات والإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، ولتصبح عروس المشاتى دائماً جاهزة لإستقبال ضيوفها وزائريها .

هذا ما أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والذى أشار إلى أن قطاع البنية التحتية كان من أهم التحديات التى تم إقتحامها مما ساهم فى القضاء على أكبر المشاكل المتراكمة التى كان يعانى منها المواطن الأسوانى منذ ستينات القرن الماضى فى هذا القطاع الحيوى والهام. 

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مشروعات 

ولفت إلى أنه تم وجارى تنفيذ حزمة من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه حيث تم الإنتهاء من البنية التحتية فى طريقى كورنيش النيل والسادات بالكامل داخل مدينة أسوان ، وتم كذلك تنفيذ أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية فى الشوارع الداخلية للمدينة والتى تضم طريق شوارع كلية التربية والنفق والحدادين ومنشية النوبة والبشارية والجيش والبركة.

بجانب خطوط الصرف الصحى الجديدة بشوارع المطار وسعد زغلول والحارث والمدارس والحدادين ، مع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع وسط المدينة وهى عباس فريد وشرق البندر وكسر الحجر والشواربى الجديد ومسجد المطار وحتى مركز شباب بدر بالشواربى الجديد.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تواكب مع ذلك زيادة قدرات وتحسين أداء العديد من المحطات والروافع سواء فى الصرف الصحى أو مياه الشرب منها سعد زغلول والبشارية والجوزيرة والناصرية وفريال وجبل تقوق بزيادة قدراتها ، كما تم كذلك إحلال وتجديد لروافع فى مناطق العقاد ، ونجع القبة بغرب أسوان، ونجع المحطة، وهو ما توازى مع تزويد المنظومة بأحدث أنواع معدات وسيارات الشفط وتطهير الشبكات.

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النقية

وأضاف بأن مناطق شرق مدينة أسوان شهدت وتشهد تنفيذ مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP بما يساهم فى تلبية احتياجات أهالى هذه المناطق من مياه الشرب النقية ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه ، بالإضافة إلى رصف وإعادة رفع كفاءة طريقى كيما والسماد. 

وأوضح المحافظ بأنه تواكب مع ذلك تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمراكز والمدن ضمن مشروع عواصم المحافظات حيث تم إستكمال مشروع التغير الشامل للبنية التحتية بمدينة إدفو ، لافتاً إلى أعقب ذلك إستكمال أعمال خطة الرصف بشكل كامل ، وتم إستكمال ذلك بتنفيذ خطة التطوير والتجميل للمدينة للشوارع التى تم الإنتهاء منها أيضاً .

 

 

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