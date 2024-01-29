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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة حياة كريمة تتفقد معدلات تنفيذ 30 مشروعا بنصر النوبة في أسوان

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

قامت وحدة حياة كريمة بأسوان بتفقد عدد 30 مشروع بقرى وادى العرب بالمالكى بمركز نصر النوبه يستفيد منها 16 ألف نسمة موزعين على 5 قرى فرعية وتوابع .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطويرالشامل للريف المصرى..حياة كريمة) بمختلف القرى والنجوع المستهدفة

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد  بأن وحدة حياة كريمة قامت بتفقد 16 مشروع تم الإنتهاء منها بنسبة 100% وتشغليها لتقديم خدماتها للأهالى وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ، وأيضاً 4 مشروعات لإنشاء وصيانة مدارس ومكتب بريد ووحدة طب للأسرة ، بالإضافة إلى 4 مشروعات بمجال الشباب والرياضة ، و3 مشروعات بمجال مياه شرب وأيضاً 3 مشروعات لتوصيل وتركيب خطوط الفايبر والإتصالات. 

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حياة كريمة 

وأشار إلى أنه تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب التنفيذ ، علاوة على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات وخاصة التى وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 90 % وتبلغ 5 مشروعات بمجال إحلال وتجديد شبكات وخطوط الكهرباء ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية. 

وأضاف السكرتير العام المساعد بأنه تم التأكيد على الإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل ، مع الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين .
 

 

 

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