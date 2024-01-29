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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان .. الشباب والرياضة تنظم ندوات للشباب المقبلين على الزواج

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

عقدت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بروتوكول تعاون مع منطقة الدعوة والإعلام الديني بأسوان، لإقامة ندوات للشباب المقبلين على الزواج

استقبل ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بمقر مكتبه بالمديرية الشيخ صلاح السيد محمد مدير عام منطقة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية و الشيخ خالد بدر علي مدير الدعوة بمنطقة وعظ أسوان، بهدف إقامة ندوات "الشباب المقبلين علي الزواج"، بمراكز الشباب وعقد ندوة دينية في هذا الصدد. 

 

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الزواج 

ويأتى ذلك بهدف نشر ومعالجة الظواهر السلبية فى المجتمع للمقبلين علي الزواج ، والحد من حالات الطلاق واستقرار المجتمع المصرى من خلال تعزيز الترابط الأسرى و التوعية المجتمعية الصحيحة. والتطرق الي ان الاقتداء بسنه رسولنا الكريم تساعدنا في معالجة القضايا الأسرية التي اصبحت منتشره في مجتمعاتنا، وكيفية حفظ النفس من السلبيات المجتمعية، وعدم التأثر بها مثل الإستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي . 

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتوسع في مجالات التعاون بين المديريه والمؤسسات الدينية بما يعود علي شباب الوطن بالنفع والحد من الظواهر المجتمعية السلبية واكساب الشباب الخبرة، ومقومات الحياة الزوجية الصحيحة، وواجبات وحقوق كلا من الزوجين تجاه الآخر واتجاه أبنائهم. 

وفي نهاية اللقاء تم عرض الخطط المستقبليه لهذه الندوات لتغطية كافة مراكز الشباب بقري محافظة أسوان. 

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