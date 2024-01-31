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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يفتتح فعاليات المؤتمر السنوى الثانى لقسم التوليد وأمراض النساء

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

إفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات المؤتمر السنوى الثانى لقسم التوليد وأمراض النساء ، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة ، والدكتور شريف شاذلى رئيس الكلية الشرق أوسطية للأطباء التوليد وأمراض النساء بإنجلترا ، بالإضافة إلى الدكتور عبده سعيد الرئيس الشرفى للمؤتمر ، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ، والدكتور حامد مكى نقيب أطباء أسوان

وأيضاً الدكتور محمد صلاح الدين المدير التنفيذى لمستشفيات أسوان الجامعية، والدكتورة نهلة واعر شادى رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بالجامعة ، فضلاً عن أساتذة التوليد وأمراض النساء من إيطاليا وإنجلترا وجامعات مصر المختلفة. 

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أن تنظيم فعاليات هذا المؤتمر على أرض أسوان عروس المشاتى ، ملتقى العلم والثقافة والإبداع يعكس مكانة أسوان السياحية والعلمية كمقصد هام لسياحة المؤتمرات. 

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المؤتمر السنوى 

كما يؤكد على حرص الدولة للإهتمام بتعظيم الإستفادة من البحث العلمى ، ومحورية دور العلم فى المرحلة الحالية ، وهو ما يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل العمل على تحسين مستوى الخدمة الصحية ورفع مستوى جودتها ليساهم ذلك فى توفير الخدمة العلاجية المطلوبة لأهالينا من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً. 

وأوضح المحافظ بأن هذا المؤتمر الهادف لمناقشة كل ما هو جديد فى مجال أمراض النساء والتوليد ، وإستخدام الطرق العلمية الحديثة فى التشخيص والعلاج مثل الذكاء الإصطناعى والنهوض بمستوى الأطباء بهذا المجال ، وخاصة فى ظل هذه المشاركة الواسعة والمتميزة من الأساتذة المتخصصين من إيطاليا وإنجلترا ومختلف الجامعات المصرية يساهم بشكل مباشر فى نقل الخبرات العلمية من علمائنا الإجلاء للكوادر الطبية الشابة بإعتبارهم أمل مصر لبناء الوطن من أجل الوصول لمستقبل زاهر مقام على أسس علمية صحيحة ، وهو ما تسعى إليه أجهزة الدولة المصرية لتلبية مطالب وآمال وطموحات محدودى الدخل. 

وفى نهاية الفعاليات تم إهداء درع المؤتمر لمحافظ أسوان ورئيس الجامعة وعميد كلية الطب .

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