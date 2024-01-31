فى إطار التعاون المثمر.. محافظ أسوان يلتقى وفد صندوق التنمية الحضرية

إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد صندوق التنمية الحضرية الذى ضم كلا من الدكتورة مروة أحمد مدير عام التعاون الدولى والمشاركة المجتمعية ، والمهندسة سوزان نادر المدير التنفيذى لمتابعة المشروعات بحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد .

ويأتي ذلك فى إطار التعاون المثمر والمستمر بين محافظة أسوان وصندوق التنمية الحضرية فى كافة مجالات التطوير الحضرى على مستوى جميع مدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .

التنمية الحضرية

وقد تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين المحافظة والصندوق ، وخاصة فيما يتعلق بمشروع " تخطيط العمل الحرارى والتخفيف من آثار الجزر الحرارية بالتطبيق على مدينة أسوان " ، والذى تم إطلاقه فى أكتوبر الماضى ، ويستهدف تنفيذه فى إطار مشروع المدن المترابطة الممول من الحكومة الألمانية .

وقدم اللواء أشرف عطية شكره لصندوق التنمية الحضرية برئاسة المهندس خالد صديق ، على الدعم والتنسيق المتواصل ، وهو ما تجسد فى تنفيذ مشروع الصحابى ، والتى تم تحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة آمنة وجاذبة للخدمات المختلفة ، تواكباً مع ملحمة التطوير الشاملة التى شهدتها منطقة الطابية المجاورة من خلال وضع اللمسات الجمالية وفقاً للهوية البصرية لتصبح واجهة حضارية مشرفة بوسط المدينة فى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وأكد المحافظ على أهمية التعاون سوياً لتنمية وتطوير المدن للتكيف ، ولتكون مدن صامدة ومرنة قادرة على الإستدامة والتعامل نظراً لحجم التحديات المناخية التى يواجهها العالم أجمع ، وهو الذى يتكامل بتبادل الخبرات وإستغلال الفرصة من خلال ورشة العمل التى يتم تنظيمها على مدار يومين لجعل مدننا أفضل ، وبالتالى تحقيق حياة أفضل للجميع .

هذا وقد تم البدء فى فعاليات أولى ورش العمل المستهدف تنفيذها بالتشارك بين كل من محافظة أسوان وصندوق التنمية الحضرية وسط مشاركة لممثلى الجهات المعنية بإدارات التخطيط العمرانى والمؤسسات الفاعلة فى مجالات البيئة والعلوم ذات الصلة بهدف المساهمة صياغة الرؤى اللازمة للتكيف المستهدف .

الدراسات الإبتكارية

وهو الذى يأتى فى إطار الدراسة العميقة الإبتكارية التي تنظمها المدن المترابطة، مع خمس مدن أخرى من ألمانيا وأوكرانيا والمغرب وكينيا فى رحلة تحولية من يوليو 2023 حتى مارس 2025 ، وتركز هذه المبادرة على "الحرارة فى المدينة" ، حيث تجمع هذه المبادرة بين المدن وإدارات التخطيط ، والمؤسسات البيئية لمواجهة تحديات التأثيرات الحرارية المتعلقة بتغير المناخ في البيئات الحضرية .

وتساهم مدينة أسوان فى هذا التبادل بهدف عرض وإكتساب رؤى حول إستراتيجيات فعالة للتخطيط لمكافحة الحرارة ، ويشجع المشروع أيضاً على العمل التشاركى من مختلف الجهات ، وكجزء من مجتمع المدن المترابطة، تلتزم أسوان بتطوير وتنفيذ تدابير تخطيط حضرى متوسطة وطويلة المدى لمكافحة تأثير الموجات الحرارية على مناطقها .