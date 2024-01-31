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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: برامج تدريب مهنى مجانية في مجال الطاقة الشمسية والكهربية لشباب أسوان

صدى البلد

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة أسوان تابعت البرامج التدريبية المجانية التي يجرى تنفيذها بمركز التدريب المهني بالمحمودية ، والإطمئنان على سير العملية التدريبية بورش الكهرباء ،و الطاقة الشمسية، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، فى ضوء تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والبرنامج ، لتدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي ، حيث يعد هذا البرنامج الثاني على التوالي بعد انتهاء البرنامج الاول لعدد 20 متدرب جرى التحاقهم بالعمل بمحطات الطاقة الشمسية بفارس فور الانتهاء من البرنامج التدريبي ، كما يجرى حالياً استكمال حزمة البرامج التدريبية الثانية لعدد 20 متدرب ايضاً يجرى تدريبهم تدريبات نظرية وعملية على كيفية توليد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية النظيفة ، وكيفية تركيب وصيانة الألواح الشمسية ..

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة متابعة تنفيذ برامج التدريب المهني للشباب من الجنسين والتي يجري تنفيذها من خلال مديريات العمل بالمحافظات واهتمامه بتقديم خدمة متميزة لتخريج أفضل كوادر مهنية قادرة على دخول سوق العمل والمنافسة فيه ، مع العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم على المهن التى يجرى التدريب عليها داخل مراكز التدريب والوحدات المتنقلة ، وأضاف مدير المديرية أن البرامج التدريبية تتضمن كذلك التدريب على المهارات الحياتية وإدارة المشروعات ، وعند إنتهاء البرنامج تنظم المديرية زيارات عملية لمحطات الطاقة الشمسية لتطبيق المعايشة وتطبيق ما تم تعلمه علي ارض الواقع بتلك المحطات ، وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية للاستثمار في العنصر البشري خاصةً الشباب ، ليكون قادراً على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل بزيادة معارفه واكسابه المهارات وتطوير الذات ومواكبة التطور السريع في علوم التكنولوجيا الحديثة ، ومنها علم الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة ( الطاقة الشمسية ) .

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