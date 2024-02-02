الشباب والرياضة بأسوان تنفذ البرنامج القومي للقوافل الترويحية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنفيذ البرنامج القومى للقوافل الترويحية التعليمية " خطوة نحو حياة أفضل" بمركز شباب أبو الريش بحرى بمدينة أسوان، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء المحافظ أشرف عطية محافظ أسوان.

حضر الفعاليات ناصر سليم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وأفراح سيد حسن وكيل المديرية للشباب، وبإشراف جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية للطلائع، وبتوجيهات هالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، وتنفيذ أحمد عطية مدير إدارة الابتكار و الترويح بالإدارة العامة للبرامج والأنشطة، وحنان الفقي مسئول تنفيذ البرنامج و فريق Egy Camp، وذلك بالتعاون مع إدارة تنمية النشء بالمديرية بقيادة محمد كمال.

انشطة شبابية

وتم تنفيذ اليوم الأول من البرنامج بمشاركة 100 طليع و طليعة بمركز شباب أبو الريش بحرى حيث يهدف البرنامج إلى استثمار قدرات النشء المختلفة بالعمل على تغيير ثقافة المجتمع نحو ممارسة الأنشطة الترويحية المختلفة لنمو صحي ومتزن لأبنائنا من الجانب البدنى والنفسى.

وتضمنت فعاليات البرنامج تنفيذ ورش عمل للطلائع وبعدها تم مشاركة الطلائع المشاركين في الألعاب الجماعية الشيقة التي سعد بها الطلائع، ثم تم توزيع الهدايا، بالإضافة إلى وجبة بريك.

وعبر الطلائع المشاركين في البرنامج عن سعادتهم بالمشاركة فيه، وطالبوا بتنفيذ تلك المشروعات أكثر من مرة في العام، ولاسيما أنه سيتم تنفيذ البرنامج علي يومين بمشاركة 200 طليع وطليعه.