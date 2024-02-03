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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية لهيئة الرعاية الصحية بأسوان لأعمال السجلات الطبية

دورة تدريبية بأسوان
دورة تدريبية بأسوان

استضافت هيئة الرعاية الصحية بأسوان تنظيم دورة تدريبية على أعمال السجلات الطبية، والحوكمة الإكلينيكة، ولجان الوفيات والمضاعفات، وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع الهيئة بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر برئاسة الدكتورأحمد البرعي.

وأكد الدكتور أبو المجد أبو الوفا، مدير إدارة الرعاية الثانوية بأسوان بأن التدريبات تم تنظيمها خلال الفترة من 28 وحتى 30 يناير، وذلك بمقر قاعة التدريب بمستشفى أسوان التخصصي.

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دورة تدريبية 

وأوضح الدكتور أبو المجد أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء عملهم على أكمل وجه.

وأضاف بأن التدريبات كانت بالتعاون والتنسيق مع فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر متمثلة فى الدكتور محمد عبد الهادي، مدير إدارة الثانوية والثالثية فرع الأقصر، كما أشرف على التدريب، الدكتور سندس إبراهيم غنيم، عضو بإدارة الثانوية والثالثية بفرع الأقصر.

وتأتى تلك التدريبات في إطار توجيهات الدكتورأحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الهيئة، وتدريب كوادرها في جميع المجالات، وتحت إشراف الدكتورمحمد السنافيري، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية برئاسة الهيئة. 

 

 

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