أبرزها التعامل مع النمل الأبيض| القومى للمرأة بأسوان يواصل تنفيذ سلسلة من الأنشطة

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان برئاسة الدكتورة هدى مصطفى مقررة الفرع تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة الأنشطة والجهود المتنوعة المبذولة بالمشاركة فى تنظيم ندوة تعريفية بمنطقة الملقطة التابعة لقرى أبو الريش .

حيث أدار الندوة هلال الدندوارى عضو الفرع ، والتى تناولت التعريف بكيفية التعامل مع حشرة النمل الأبيض ، ومقاومتها بطرق بسيطة غير مكلفة ، وتم فحص عدد من المنازل ، وتم التعريف بأنشطة الفرع خلال الفترة القادمة وإحتياجات المكان من الخدمات والأنشطة .

أنشطة

كما قام فرع المجلس بالمشاركة فى فعاليات ورشة العمل التى تم تنظيمها عن مشروع " تخطيط العمل الحرارى والتخفيف من آثار الجزر الحرارية بالتطبيق على مدينة أسوان " حيث تم التدريب على تحديد وتحليل الشركاء بإستخدام أدوات مختلفة .