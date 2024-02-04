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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضي الجديد لمياه الشرب

خط مياه الشرب بأسوان
خط مياه الشرب بأسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة  12 ألف م3 ، وبنسبة تنفيذ 98 % وذلك إستكمالاً للجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية ، مع دعم المحطات والروافع .

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مياه الشرب

وشدد اللواء أشرف عطية على البدء فى أعمال الرصف فى المناطق التى تم الإنتهاء من نهو الأعمال بها ، وخاصة بعد إجراء الإختبارات اللازمة للإطمئنان على جودة وكفاءة الخطوط والشبكات ، فضلاً عن إنهاء تركيب محابس التحكم فى المياه لكل منسوب لمواجهة أى إنقطاع مفاجئ ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة ، مع وضع اللمسات الجمالية بها لتكون واجهة حضارية لضيوف المحافظة ، وخاصة المترددين على مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ، ومستشفيات أسوان الجامعى ، مكلفاً بقيام إدارة مرور أسوان بتحويل الإتجاهات المرورية ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية لتسهيل حركة المشاة والمركبات المختلفة .

من جانبه أوضح المهندس عبد الصبور الراوى بأنه تنفيذ هذا المشروع يأتى ضمن أعمال إحلال وتجديد الخطوط الناقلة لمحطتى فريال وجبل تقوق من خلال إحلال الخط الناقل لمحطة فريال قطر 560 مم بطول 1200 متر تقريباً ، وأيضاً إحلال وتجديد الخط الناقل لمحطة مياه تقوق قطر 800 مم بطول 1000 متر تقريباً .

ولفت القائم بعمل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأن ذلك يهدف لتغذية الخزان الأرضى الجارى إنشاؤة بسعة 12 ألف متر مكعب على مرحلتين ، وعمل خط خروج ناقل من الخزان بقطر 800 مم بطول 1500 متر ، ليتم بالتالى تغذية مناطق وسط البلد ، وضمان ضخ المياه بصوره منتظمة دون إنقطاع والحفاظ على الضغوط بالشبكة الأرضية ، والحد من أى كسورات فى الخطوط المختلفة .

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