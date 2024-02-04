الشباب والرياضة بأسوان تستقبل لجنة وزارية لمتابعة المشروعات القومية بالمحافظة

كلف ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان سعد خليقة وكيل الرياضة، وعزت علي مدير إدارة الرياضة باستقبال الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور اسلام محمد، والدكتورة سامية عبد الله، ومريم عياد الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة لمتابعة وزيارة المشروعات القومية المنفذة بأسوان.

وشاهدت اللجنة تجمعا كبيرا لتدريبات لمشروعات (لياقتي مهارتي- الف بنت الف حلم بمختلف مراكزه- مركز فتيات كرة السلة her world- الفتاة والمراة ) علي ملاعب نادي اسوان الذي احتض هذا التجمع الكبير.

أنشطة شبابية

وانتقل الضيوف إلى م.ش السد العالي لمتابعة المشروع القومي للياقة البدنية والعروض الرياضية، والذي نال اعجابهم الشديد في تطور أداء العروض واللياقة والمرونة التي ظهر بها أعضاء المشروع ومدربيهم وقد عبرت الدكتورة غادة والسادة الضيوف إعجابهم بمستوى تطور مستوي جميع المشروعات وأعربا عن تقديرهم للجهود المبذولة

وتفقدت اللجنة في نهاية اليوم المشروع القومي للأيتام ها انا احقق ذاتي بمركز شباب الحصايا والحكروب، وقام سعد خليفة وكيل الرياضة بنقل شكره وسعادته معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وللإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة على حسن تنظيمهم ودعمهم ومتابعتهم واقامة هذه المشروعات ، الذى يخدم التوجه السامى للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.