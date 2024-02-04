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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

14 شخصا...

ننشر أسماء المصابين في انقلاب سيارة بطريق أبوسمبل أسوان

حادث
حادث

تعرض 14 شخصا، السبت، لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل البرى جنوب أسوان

وضمت قائمة أسماء المصابين كل من فتحي.ا.ع 42 سنة، ومصطفى.ع.م 30 سنة، وأحمد.م.ح 33 سنة، ومحمد. ا. ا 39 سنة، ومحمد. ش. ح 22 سنة، ومحمد.ع.م 22 سنة، وحمدي. ع. ا 19 سنة، وإبراهيم. م 25 سنة، وبحب.إ.ع 50 سنة، وجميعهم إصابتهم كدمات متفرقة بالجسم، ما عدا الأخير وإصابته اشتباه نزيف بالمخ.

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حادث 

كما أصيب بالحادث رمضان.م.ع 38 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساق الأيمن، ومحمد.أ.أ 31 سنة، ومحمد.ز.ع 17 سنة، وحمادة. ع. ن 28 سنة، وشقيقه عادل. ع. ن 28 سنة، وإصابتهم كدمات متفرقة بالجسم.

ويتلقى المصابون العلاج بواسطة الفريق الطبي في مستشفى أبو سمبل الدولي، وتكثف الجهات المعنية جهودها للوصول حول الأسباب وراء الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبو سمبل جنوب أسوان، بالقرب من مدخل توماس وعافية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. 

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخص، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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