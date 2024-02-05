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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف أسوان تنظم ندوات ولقاءات تثقيفية للقضايا الدينية والثقافية

ندوات تثقيفية بأسوان
ندوات تثقيفية بأسوان

نظمت مديرية أوقاف أسوان ندوات ولقاءات تثقيفية تناقش أهم القضايا الدينية والثقافية وذلك بالمركز الثقافى الإسلامى بأسوان.

حضر اللقاءالشيخ حنفى محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والدكتور أحمد خليل عبد العال أستاذ الحديث وعلومه وعميد كلية الدراسات الإسلامية بأسوان الأسبق وعميد مركز الثقافة الإسلامى بأسوان، والدكتور أحمد محمود مرسى أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان، والدكتور أحمد فكرى صديق مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان، والشيخ أحمد حسن حمدان مدير مركز الثقافة الاسلامى بأسوان ومدير الدعوة، وعدد من الدارسين والدارسات بالمركز يقولون في وقت واحد وبصوت واحد. 

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ندوات 

وأكد الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان أن المحاضرين، تحدثوا عن موضوعات جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام.

وأشار إلى أن ذلك يأتى في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع، وغرس القيم النبيلة، والأخلاق الكريمة، وتوعية الشباب بالقضايا الدينية والوطنية، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، واهتمامها ببناء الوعي الرشيد، ومواجهة التطرف، واستمراراً  لجهودها في تكثيف الأنشطة الدعوية. 

 

 

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