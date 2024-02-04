محافظ أسوان: تشغيل تجريبى لكوبرى السيل والمضيق لتحقيق السيولة المرورية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن ملحمة تنفيذ المشروعات الكبرى بمختلف قطاعات العمل العام ، وخاصة قطاع الطرق والكبارى تشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية ، وهو الذى تجسد فى التشغيل التجريبى لكوبرى السيل العلوى الجديد ، والذى إتجهت الدولة لتنفيذه كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهل أسوان ، وتحديداً لحى شرق المدينة ليعتبر من أهم الإنجازات التى شهدتها زهرة الجنوب فى الجمهورية الجديدة .

وأشار أشرف عطية إلى أن كوبرى السيل الجديد الذى تكلفت أعمال إنشائه نحو 139 مليون جنيه يعتبر بمثابة نقطة التواصل ومحور حيوى وهام ، وخاصة أنه يربط غرب المدينة مع مناطق كيما والصداقة الجديدة والصداقة القديمة والعِزب وطريق السماد والسد العالى ، وخاصة بعد أن عانى أهل أسوان منذ سنوات من إختناق حركة المرور عند مزلقان السيل وذلك لتسهيل حركة تنقلات المواطنين .

كوبرى السيل

وتم تشغيله توازياً مع التشغيل التجريبى لكوبرى المضيق أيضاً بطريق أسوان / القاهرة الزراعى ، والذى تم تنفيذه بنفس المواصفات ، وهو ما ساهم معه فى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة ، وكذا توفير أعلى معدلات السلامة والأمان ، وتجدر الإشارة إلى أن كوبرى السيل يبلغ طوله 560 متر ، وبعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية فى كل إتجاه ، بالإضافة إلى وجود طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبرى بإجمالى أطوال 2كم ، وبعرض 7.5 متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين .