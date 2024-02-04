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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتوفير أماكن إنتظار للسيارات بمنطقة المقابر الفاطمية

محافظ أسوان يواصل
محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة بتفقد الشوارع الداخلية والرئيسية بنطاق أحياء جنوب وشرق وغرب المدينة ، بالإضافة إلى المناطق السكنية ، والتى شملت محيط معبد فيله ، والمحمودية والشيخ هارون وكسر الحجر وشرق البندر ، وطريق الخزان والسادات ، فضلاً عن محيط المقابر الفاطمية ، ومكتبة مصر العامة ، وحديقة فريال .

وخلال الجولة التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، فضلاً عن رئيس مركز ومدينة أسوان ، ومديرى الطرق والمشروعات والآثار والمتابعة الميدانية كلف اللواء أشرف عطية بالبدء فى إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بإنشاء أماكن لإنتظار السيارات فى المنطقة المواجهة للمقابر الفاطمية ، وفقاً للرؤية الشاملة التى يتم تطبيقها لتخفيف التكدس والأزدحام بالمناطق الحيوية ، وهو الذى يتكامل مع تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بها طبقاً للهوية البصرية ، وصولاً إلى مكتبة مصر العامة وذلك على غرار ما تم تنفيذه بمنطقة الطابية ، لتصبح بانوراما جمالية وواجهة مشرفة على الوجه الأكمل .

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رفع الإشغالات والتراكمات وتنفيذ أعمال الصيانة بأحياء مدن أسوان والسباعية

جولات ميدانية 

محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية 

ووجه المحافظ بأن يتم بالتوازى رفع كفاءة وتطوير حديقة فريال التاريخية ، وخاصة المقاعد والبرجولات والمشايات والإنارة العامة ، وأيضاً وضع لوحات تعريفية على الأشجار النادرة ، مع القضاء على أى تشوهات بصرية ، والاهتمام بدورات المياه العمومية ، بالإضافة إلى تخصيص أحد الأماكن بالحديقة لتكون منطقة ألعاب ترفيهية بشكل حضارى ، على أن يتم رفع أى قمامة أو مخلفات ، وتنفيذ النظافة العامة أولاً بأول لظهور هذه الأماكن بالشكل اللائق أمام مواطنى وزائرى المحافظة.

وشدد أشرف عطية على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات بكافة الشوارع داخل الأحياء والمناطق السكنية لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة المستمرة لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، وضبط أى عربات حنطور ، أو مركبات توك توك مخالفة.

كما حرص محافظ أسوان على التقاط الصور التذكارية مع المترددين على الحديقة من الأسر والعائلات ، واستمع أيضاً لمطالب واحتياجات المواطنين الذين إلتقى بهم أثناء جولته التفقدية ، مكلفاً المسئولين بوضع الحلول العاجلة والفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية 
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