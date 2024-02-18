نائب محافظ أسوان تشهد ختام الأسبوع الـ29لمشروع أهل مصر لدمج أطفال المحافظات الحدودية

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ لحضور فعاليات ختام الأسبوع الـ 29 من مشروع ( أهل مصر لدمج أطفال ) المحافظات الحدودية وأطفال القاهرة ، والذى تم تنظيمه بمسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل ، وذلك وسط مشاركة لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى ، وأيضاً أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة .

فضلاً عن القيادات التنفيذية بوزارة الثقافة ومحافظة أسوان ، بالإضافة إلى 200 طفل وطفلة فى المرحلة العمرية من 12 إلى 15 سنة من أبناء المحافظات الحدودية " مرسى مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وأسوان ، فضلاً عن محافظة القاهرة " محافظة غير حدودية ".

المحافظات الحدودية

وفى كلمة محافظ أسوان التى ألقتها الدكتورة غادة أبو زيد أكدت على أن مشروع " أهل مصر " ساهم فى إطلاع أبنائنا على عظمة الحضارة المصرية بالمناطق والمزارات الأثرية والسياحية ، فضلاً عن التعرف على المشروعات القومية والتنموية التى تم تنفيذها على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، ولاسيما فى ظل الملحمة التى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مما يعزز من مهارات أبنائنا ، وإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر يعود بالخير عليهم وعلى وطنهم .

وقدمت شكرها لوزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلانى لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح فعاليات مشروع " أهل مصر " ، وهو الذى تكامل مع التيسيرات العديدة التى قدمتها محافظة أسوان بتوجيهات من المحافظ اللواء أشرف عطية لأطفالنا وأبنائنا من المحافظات الحدودية ، والشكر موصول أيضاً للهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة عمرو بسيونى لما تم من تنسيق مسبق لتنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ليساهم كل ذلك فى تعزيز روح الولاء والإنتماء لدى أبنائنا وفتح المجال أمام تبادل الخبرات والثقافات ، والرؤى والأفكار البناءة فيما بينهم .

أنشطة

وقد شهد الحفل الختامى لملتقى المحافظات الحدودية تفقد معرض نتاج الورش ( الخيامية - الرسم بالموسيقى - العلاج بالفن "ا لرسم على السيراميك" - الأركت - إعادة التدوير - صناعة الشنط بالشبك والخرز - مصنوعات جلدية - أصنع كتابك ) ، وتقديم فيلم تسجيلى عن فعاليات الأسبوع ، وكذا فيلم عن ورشة التصوير والفوتوشوب ، بالإضافة إلى ورش فنية عن المسرح البشرى ، والسيناريو ، ومسرح العرائس ، والشعر ، وصناعة الفيلم ، والموسيقى والغناء ، والرقص الشعبى .