جامعة أسوان ومشروع مسار ينفذان تدريبا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر

شهدت اليوم جامعة أسوان ختام أعمال تدريب "تطوير الأفكار الإبتكارية من أجل دعم قطاع الأسماك بأسوان" ضمن مشروع " مسار" والذي تقوم بتنفيذه إنرووت للتنمية بالتعاون مع جامعة أسوان وكلية المصايد والأسماك بالجامعة وبتمويل من مؤسسة دروسوس.

وقال الدكتور هاني السلاموني الرئيس التنفيذي لإنروت للتنمية إن مشروع مسار، يتم تنفيذه في عدد من محافظات الصعيد بالتعاون مع الجامعات الإقليمية ، ويهتم بتنمية القطاعات الإقتصادية المميزة لكل منطقة.

المصايد والأسماك

وأضاف أن قطاع الأسماك بمحافظة أسوان يعد من أهم الأقتصاديات الواعدة ، وأنه بالتعاون مشروع "مسار " بدأ بحث تنمية وتطوير هذا القطاع، من خلال ايجاد حلول واقعية للمشكلات التي تواجة عملية التنمية من بينها المشكلات الخاصة بمخاطر التلوث البيئي بسبب مخلفات الأسماك وقلة التنوع في المنتجات السمكية وعدم توافر المعدات والأجهزة اللازمة لتنمية القطاع السمكي بما يجعلة قادرا علي المنافسة في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن التدريب الذى إنطلق بجامعة أسوان يستهدف تطوير الأفكار الإبتكارية لدعم قطاع الأسماك بأسوان ، والذي تم تنفيذه في الفترة 10 إلي 17 فبراير ، ليعقبة عقد مسابقة "أبدأ حلمك " ليقوم 20 مشترك بعرض أفكارهم التي قاموا بتطويرها من خلال التدريب ، ليتم عقب ذلك أختيار أفضل 10 أفكار كمرحلة أولي ، ثم اختيار 4 مشروعات للحصول علي جوائز مالية والإنضمام لحاضنة أعمال مسار من أجل إستكمال عملية دعم تحويل الأفكار إلي مشروعات علي أرض الواقع.

وفى نفس السياق أضافت الدكتورة سمر مسلم استشاري ريادة الأعمال بمشروع مسار أن التدريب يستهدف تنمية القطاع السمكي بأسوان مع التركيز علي إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه القطاع

وهو الأمر الذي تم من خلال تنفيذ حزمة من التدريبات التي تركز علي الابتكار والوعي وخلق الأفكار والفرص من خلالها وتحويلها لعمل مربح ومستدام.

وأشارت إلي أن ورش التدريب تضم مجموعة كبيرة من معيدي وطلاب كلية مصايد الاسماك بجامعة أسوان فضلا عن العاملين في مجال صيد الأسماك والصناعات المرتبطة بالمصايد السمكية والصناعات المرتبطة بالمواد الخام المستخرجة من الثروة السمكية بشكل عام .

أنشطة

وأوضحت الدكتورة سمر مسلم أن التدريب يتم من خلال تصميم نموذج عمل تجاري يتم من خلاله دراسة الفكرة والعميل المستهدف من الخدمة أو المنتج وكيفية خلق قيمة للمنتج والقيمة المناسبة للعميل من خلال الموارد المتاحه بمحافظة أسوان والشركات المتاحة والموارد الماليه او من خلال الحصول عليها من الجهات المختلفه بالمحافظة، كما يتضمن أيضاً الأفكار الخاصة بتنمية القطاع بما يجعله قادرا علي التصدير وذلك من خلال استهداف الأسواق التصديرية، وتهيئة قطاع الأسماك بأسوان ليصبح أحد المنافسين في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة .

تجدر الإشارة إلى أنه تقييم المشروعات المشاركة فى المسابقة التى ينظمها مشروع مسار على هامش التدريب، لمدة يومين من خلال لجنة من كبار الخبراء في مجال الأسماك والمشروعات الصغيرة في مصر والوطن العربي من بينهم الدكتور هاني المنشاوي رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية و الدكتور نادية البنا مستشارة استراتيجية ورائدة في مجال الابتكار والمتحدثة الرئيسية في المعهد المؤسس في نيجيريا ودول مجلس التعاون الخليج، وخبيرة الإقتصاد التنموي هبه علي وسيتم توزيع الجزائز بحضور "سبا أوماثيفان" الرئيسة التنفيذية لمؤسسة دروسوس سويسرا بعد غدا الأثنين بجامعة أسوان .