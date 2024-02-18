انطلاق ديفيلية المراكب الشراعية ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى الـ11 للثقافة والفنون

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بحضور ديفيلية المراكب الشراعية واللنشات ، والذى تم تتظيمه على صفحة نهر النيل الخالد أمام نادى التجديف وذلك وسط مشاركة لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى ، وأيضاً لأعضاء لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى ، علاوة على أعضاء مجلس النواب بأسوان ، وكذا الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية .

فضلاً عن 15 فرقة للفنون الشعبية ، والمشاركة فى مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون والذى تمتد فعالياته فى الفترة من 18 فبراير ، وتختتم فى 22 من شهر فبراير الجارى تزامناً مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية .

المراكب الشراعية

مهرجان أسوان الدولى الـ11 للثقافة والفنون

وتضم فرق الفنون الشعبية 5 فرق أجنبية وعربية وهى الهند والمكسيك وبولندا وفلسطين والسودان ، و 10 فرقة مصرية ، وهى أسوان وتوشكى وأطفال أبو سمبل ومرسى مطروح والشرقية وبورسعيد وملوى والوداى الجديد وأسيوط والحرية .

ويأتي ذلك وسط إستمتاع السائحين والزائرين من ضيوف عروس المشاتى بالعروض الفنية وسحر وجمال الطبيعة والشمس المشرقة التى تتمتع بها عاصمة الثقافة والشباب والإقتصاد الإفريقى .

مهرجان أسوان الدولى الـ11 للثقافة والفنون

مهرجان أسوان الدولى الـ11 للثقافة والفنون