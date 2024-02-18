عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق ديفيلية المراكب الشراعية ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى الـ11 للثقافة والفنون

مهرجان أسوان الدولى
مهرجان أسوان الدولى الـ11 للثقافة والفنون

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بحضور ديفيلية المراكب الشراعية واللنشات ، والذى تم تتظيمه على صفحة نهر النيل الخالد أمام نادى التجديف وذلك وسط مشاركة لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى ، وأيضاً لأعضاء لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى ، علاوة على أعضاء مجلس النواب بأسوان ، وكذا الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية .

فضلاً عن 15 فرقة للفنون الشعبية ، والمشاركة فى  مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون والذى تمتد فعالياته فى الفترة من 18 فبراير ، وتختتم فى 22 من شهر فبراير الجارى تزامناً مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية .

انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون بمشاركة 14 فرقة

جامعة أسوان ومشروع مسار ينفذان تدريبا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر

المراكب الشراعية

مهرجان أسوان الدولى الـ11 للثقافة والفنون

 

وتضم فرق الفنون الشعبية 5 فرق أجنبية وعربية وهى الهند والمكسيك وبولندا وفلسطين والسودان ، و 10 فرقة مصرية ، وهى أسوان وتوشكى وأطفال أبو سمبل ومرسى مطروح والشرقية وبورسعيد وملوى والوداى الجديد وأسيوط والحرية .

ويأتي ذلك وسط إستمتاع السائحين والزائرين من ضيوف عروس المشاتى بالعروض الفنية وسحر وجمال الطبيعة والشمس المشرقة التى تتمتع بها عاصمة الثقافة والشباب والإقتصاد الإفريقى .

مهرجان أسوان الدولى الـ11 للثقافة والفنون
مهرجان أسوان الدولى الـ11 للثقافة والفنون
مهرجان أسوان الدولى الـ11 للثقافة والفنون
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

520 جنيها دفعة واحدة.. تحركات مفاجئة في سعر الذهب بمصر

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

موضوعات متعلقة

انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون بمشاركة 14 فرقة

ترشيحاتنا

أحمد سمير: هناك استراتيجية وطنية تعمل عليها جميع الوزارات بالحكومة لدعم قطاع الصناعة

توقعات بمزيد من التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه.. إلى أين سيصل؟

فضل ليلة النصف من شعبان .. أسرارها وماذا قال عنها القرآن والسنة؟

مدبولي: نعمل على توفير المكون الدولاري المطلوب لزيادة المعروض من السلع الأساسية

«حماس» فكرة لا يمكن وأدها|الاتحاد الأوروبي يكشف العقبة الوحيدة أمام حل الدولتين

قطع الكهرباء قبل الإفطار في رمضان أم بعده؟| جدول تخفيف الأحمال بكل محافظات مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

فيديو

رنا رئيس تكشف لـ صدي البلد كواليس مشاركتها في فيلم عيسى

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ