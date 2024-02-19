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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشيد بدور الهيئة العامة للاستعلامات في نشر الوعي والتثقيف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد فرع الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة إيمان عبد الحليم مدير مجمع الهيئة.

 تناول اللقاء عددا من الموضوعات الهامة، خاصة دور الهيئة ومركز الإعلام فى نشر الوعى والتثقيف ومواجهة الشائعات وحروب الأجيال التكنولوجية وكيفية التصدى لها من خلال تكثيف ندوات التوعية مع مختلف فئات وأطياف المجتمع الأسوانى. 

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الاستعلامات 

مشيداً بدور هيئة الإستعلامات فى التعامل مع القضايا الوطنية، وخاصة الرد على دعاوى التضليل والأكاذيب الهدامة التى تستهدف زعزعة الإستقرار وخفض الروح المعنوية، فضلاً عن إبراز جهود الدولة فى تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط ، بالإضافة إلى نجاح إدارة الحوار الوطنى .

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