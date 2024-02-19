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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشرف عطية يفتتح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون

مهرجان أسوان الدولى
مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون بمسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل، وذلك وسط مشاركة 15 من فرقة للفنون الشعبية الأجنبية والإفريقية والمحلية

ويأتى ذلك فى أجواء ساحرة تحمل عبق التراث الأصيل والأنغام الفلكورية للفنون الشعبية ، وبحضور نحو ألفين متفرج ، وضمن فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس. 

وقد حضر فعاليات الافتتاح أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى ، علاوة على أعضاء مجلس النواب بأسوان ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والشعبية. 

افتتاح مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون تعامد الشمس

انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون بمشاركة 14 فرقة

مهرجان 

وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بضيوف أسوان من أعضاء فرق الفنون الشعبية من الدول الأجنبية الصديقة والإفريقية ، بالإضافة إلى الفرق المصرية. 

وأكد المحافظ على أن عروس المشاتى تستقبل الفعاليات العديدة من الزخم الفنى والثقافى خلال المرحلة الحالية للإستمتاع بالمقومات والمزايا العديدة التى تتمتع وتتفرد بها زهرة الجنوب. 

وقدم محافظ أسوان شكره للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، وأيضاً للهيئة العامة لقصور الثقافة لما تم تقديمه من تسهيلات عديدة لإفتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون ، وكذا الشكر موصول لجميع الفرق المشاركة بهذا المهرجان. 

وتجدر الإشارة إلى أنه تمتد فعاليات المهرجان فى الفترة من 18 فبراير ، وتختتم فى 22 من شهر فبراير الجارى تزامناً مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية. 

وتضم فرق الفنون الشعبية 5 فرق أجنبية وعربية وهى الهند والمكسيك وبولندا وفلسطين والسودان ، و 10 فرقة مصرية ، وهى أسوان وتوشكى التلقائية وأطفال أبو سمبل ومرسى مطروح والشرقية وبورسعيد وملوى والوداى الجديد وأسيوط والحرية.

وقد بدأ حفل الإفتتاح بتفقد محافظ أسوان لمعرض الفنون التشكيلية واللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية، علاوة على معرض المشغولات اليدوية والحرف البيئية والتراثية ، ومعرض الكتاب لإصدارت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم بدأ الإحتفال بالسلام الوطنى. 

وأعقبه تقديم العديد من العروض الفنية والإستعراضية التى تعبر عن ثقافات وتراث الشعوب التى تمثلها الفرق  الفنية المشاركة بالمهرجان .

 

 

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