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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

افتتاح مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون تعامد الشمس

صدى البلد

افتتاح الدورة الحادية عشر لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون وتعامد الشمس بحضور اللواء اشرف عطية وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وأعضاء مجلس النواب ولجنة الثقافة والإعلام بالمجلس وقيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة أسوان وممثلي السفارات والإعلام والصحافة تم 

 

 وأحيا الحفل النجم سامح يسري مع الفرق الماهدة في جو مبهر وتفاعل جماهيري كبير من الحضور.

وتحدث الفنان تامر عبد المنعم رئيس المهرجان بالفرنسية والإنجليزية والعربية وجاء نص خطابه كالاتي :

كل الشكر لشركاء وزارة الثقافة والممثلة في هذا المهرجان من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة  . ونخص هنا بالشكر كل من: وزارة السياحة والآثار، محافظة أسوان وهيئة تنشيط السياحة؛ متمنين لحضراتكم مهرجانا ممتعًا  وسعيدا.

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بحضور ديفيلية المراكب الشراعية واللنشات ، والذى تم تتظيمه على صفحة نهر النيل الخالد أمام نادى التجديف وذلك وسط مشاركة لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى ، وأيضاً لأعضاء لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى ، علاوة على أعضاء مجلس النواب بأسوان ، وكذا الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية .

فضلاً عن 15 فرقة للفنون الشعبية ، والمشاركة فى  مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون والذى تمتد فعالياته فى الفترة من 18 فبراير ، وتختتم فى 22 من شهر فبراير الجارى تزامناً مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية .

 

 

الهيئة العامة لقصور الثقافة افتتاح مهرجان أسوان أسوان الدولي للثقافة والفنون اللواء أشرف عطية الفنان تامر عبد المنعم

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