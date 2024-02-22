جامعة أسوان تعلن نتائج مسابقة "أبدأ حلمك" ضمن مشروع " مسار "

شهدت جامعة أسوان في إطار السعي لدعم قطاع الأسماك بأسوان كأحد القطاعات التنموية الإقتصادية الهامة في جنوب الصعيد إعلان نتائج مسابقة "ابدأ حلمك " التي أقامها مشروع "مسار" الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين جامعة أسوان وإنرووت للتنمية وكلية المصايد والأسماك بجامعة أسوان وبتمويل من مؤسسة دروسوس .

ويقول الدكتور هاني السلاموني الرئيس التنفيذي لإنروت للتنمية أن المشروعات التي حصلت علي المراكز ال5 الاولى تتميز بأفكارها الريادية ونموذج العمل التجاري الخاص بها والقابل للتطبيق بما يساهم في تحقيق قيمة إضافية للمنتجات والقطاع الإقتصادي الخاص بالاسماك وللمجتمع المحلي في أسوان بالإضافة إلي مراعاة الجوانب الخاصة بالبيئة .

ابدأ حلمك

وقد حصل علي المركز الأول مشروع "كارينا ايجين " وتقوم فكرته علي تحويل مخلفات جلود الأسماك إلي منتجات جلدية عالية الجودة ويعمل المشروع علي تطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية وحماية البيئة من خلال مشروع اقتصادي تجاري صناعي مستدام يستهدف استغلال الهادر من مخلفات جلود الأسماك لإستخدامه في صناعة منتجات جلدية عالية الجودة و تدريب السيدات علي الصناعة لتطوين الحرف الجديدة في محافظة اسوان و مساعدتهم في زيادة الدخل

أما المركز الثاني فقد حصل عليه مشروع " سمارت بوت " وهو عبارة عن قارب صديق للبيئة يساهم في حل مشاكل التبريد الخاصة بحفظ الأسماك ، وفي المركز الثالث جاء مشروع " سولار فيش " أو السمكة الشمسية والخاص بإنتاج أحواض سمك تعمل بالطاقة الشمسية لإنتاج أسماك البلطي أما في المركز الرابع فجاء " مصنع إمكان للجلود " الخاص بإنتاج الجلود من جلد الأسماك أما المركز الخامس فكان من نصيب مشروع " أكوا جرين " لإنشاء مزارع لتربية أسماك البلطي بنظام الإستزراع المائي الدائري .

وعن مسابقة " أبدأ حلمك " يقول "السلاموني " أنها جاءت كمرحلة تالية للتدريب الخاص بتطوير الأفكار الإبتكارية لدعم قطاع الأسماك بأسوان والذي تم تنفيذه في الفترة 10 إلي 17 فبراير وشارك به الطلبه والمعيدين بكلية المصايد والأسماك بجامعة أسوان ، ليتم اختيار 20 مشترك من أصحاب أفكار المشروعات المميزة لعرض أفكار مشروعاتهم التي تم تطويرها من خلال التدريب علي مدار يومين أمام لجنة تم تشكيلها من كبار الخبراء في مجال الأسماك والمشروعات الصغيرة في مصروالوطن العربي من بينهم الدكتور هاني المنشاوي رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية و الدكتور نادية البنا مستشارة استراتيجية ورائدة في مجال الابتكار والمتحدثة الرئيسية في المعهد المؤسس في نيجيريا ودول مجلس التعاون الخليج وخبيرة الإقتصاد التنموي هبه علي، ومن المنتظر أن تستكمل المشروعات ال5 الفائزة بالمراكز الأولي المراحل التالية من مشروع مسار للإنضمام لحاضنة الأعمال التي يقوم بتنفيذها المشروع هذا بالإضافة إلي الجوائز المالية المخصصة للمراكز الأولي.

وشهد حفل ختام المسابقة وتوزيع الجوائز "سبا أوماثيفان" الرئيسة التنفيذية لمؤسسة دروسوس سويسرا في إطار الزيارة التي قامت بها لمقر مشروع مسار بجامعة أسوان كما قامت بجولة في المعرض المصغر للمشروعات الناشئة التي تخرجت من الدورات السابقة لحاضنة مسار خلال الأعوام السابقة.