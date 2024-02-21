جبر الخواطر.. مشاهد مضيئة في اللقاء الأسبوعي لمحافظ أسوان مع المواطنين

شهد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى للواء أشرف عطية محافظ أسوان العديد من المشاهد المضيئة ضمن سلسلة " جبر الخواطر " التى ينفذها المحافظ لتحويل أحزان وهموم ودموع البسطاء إلى أفراح وبهجة وسعادة بتحقيق أحلامهم ومطالبهم البسيطة وذلك تواكباً مع النهج الجديد الذى يتم تطبيقه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجاً ، وتوفير حياة كريمة لهم.

وخلال اللقاء الذى حضره مسئولو الجهات التنفيذية بالمحليات ، والمديريات الخدمية وجه اللواء أشرف عطية إلى صرف مساعدات مالية من صندوق التكافل بمبالغ تتراوح ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه لعدد من الحالات الإنسانية ، فضلاً عن صرف إعانات شهرية بقيمة 750 جنيها لمدة 6 أشهر لحالات أخرى.

جبر الخواطر

وكلف المحافظ مديرية الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لإحدى الحالات الإنسانية بمستشفى الصداقة العام التخصصى ، علاوة على توفير فرص عمل لبعض الحالات فى القطاع الخاص بواسطة مديرية العمل ، وكذا توفير وحدة سكنية بالإسكان الأولى بالرعاية.

وأيضاً سويقات لبعض الحالات بهدف تحقيق مصدر دخل ثابت لها بما يلبى مطالبهم وإحتياجاتهم المعيشية ، فضلاً عن تسليم بونات بمبالغ مالية متعددة لصرف السلع والمواد الغذائية المتنوعة من المجمعات الإستهلاكية للعديد من الحالات الإنسانية ، مع توزيع كرتونة المواد الغذائية أيضاً للحالات المختلفة.

فيما قدم المواطنين الذين تم تلبية مطالبهم شكرهم الجزيل لمحافظ أسوان على سعة صدره ، وحرصه لإتاحة الفرصة لهم للإستماع لمطالبهم وجهاً لوجه ومقابلته شخصياً ، وقيامه بتكليف المسئولين بوضع الحلول الجذرية لشكواهم وإحتياجاتهم فى سهولة ويسر .