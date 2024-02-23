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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عطية: إزالة التعديات ورفع للإشغالات والمخلفات بإدفو وكوم أمبو وأسوان والسباعية والبصيلية

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لعدد من التعديات بمساحة 1200 م2 بنطاق قرية العطوانى التابعة لقروى الرديسية بحرى عبارة عن أسوان من الطوب الأبيض تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى. 
 

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إزالة التعديات

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة لحالة تعدى فى المهد على قطعة أرض زراعية بمساحة 330 م2 بقرية كرم الديب التابعة لقرية إقليت بالتنسيق مع مديرية الزراعة ، كما قامت الوحدة المحلية بتجهيز مركز تشغيل الفتيات بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأه بمركز شباب البصالى بنطاق قرية العباسية. 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإيقاف أعمال وإزالة لبرجولة خشبية بكورنيش النيل بمساحة 70 م2 ، وذلك بمشاركة نواب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بحى غرب ، وتم بالتوازى المرور والتفتيش على رخص المحلات بالسوق السياحى بالقطاع الأول والثانى ، وتم إغلاق وتشميع 12 محل لمخالفته بعدم وجود تراخيص ، مع توجيه الإنذارات لـ 21 محل لإستكمال وإنهاء باقى إجراءات التراخيص. 

وقامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بتنظيم قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات وذلك بمنطقة الرتاج إستهدفت إجراء الكشف الطبي وتقديم العلاج للعديد من الحالات المرضية. 

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جهود

وقامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالمرور على محلات الجملة والجزارة والدواجن والسوبر ماركت بالتنسيق مع إدارة تموين السباعية ، وتم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ووجود شهادات صحية. 

وقامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة نور حسانين سكرتير المدينة برفع التراكمات والمخلفات بواقع 20 طن ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة وتمهيد الشوارع بالمدينة وذلك بواسطة معدات الوحدة ، كما تم زراعة 250 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة .

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