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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمل أسوان: حزمة برامج تدريبية مجانية لطلبة التعليم الفنى الصناعى

أنشطة مديرية العمل
أنشطة مديرية العمل بأسوان

أكد فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان  أنه يتم حالياً تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية على مختلف المهن بمركز تدريب مهنى المحمودية وفقاً الخطة المحلية التدريبية للعام المالى 2023/2024  لطلبة التعليم الفنى الصناعى، ضمن تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية العمل ومديرية التربية والتعليم ومشروع قوى عاملة مصر بأسوان لإقتحام سوق العمل بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف خلق فرص عمل ذاتية للشباب وتنمية مهارات التدريب التى تؤهلهم لممارسة نشاط مهنى يدر لهم دخل مناسب .

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك " ، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان يتم مواصلة تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية المجانية من أجل تحسين المستوى المهارى للشباب فى المهن الأكثر طلباً فى سوق العمل الداخلى والخارجى .

محافظ أسوان يتابع إجراء الكشوف والفحوصات لـ1246 رأسا من الثروة الحيوانية

112 وحدة صحية ومركز و11 مستشفى بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان

سوق العمل

أنشطة مديرية العمل بأسوان

ولفت فوزى صابر إلى أنه بدأت التدريبات فى ٦ ورش تدريبية بمهن الطاقة الشمسية ، وصيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة والريسيفر ، وصيانة الأجهزة المنزلية ، وكهرباء المنازل ، والملابس الجاهزة حيث يتم حالياً تنفيذ ٢ برنامج تدريبى على مهنة الملابس الجاهزة ، وبرنامج تدريبى فى باقى المهن بواقع ١٢٠ متدرب يتم ترشيحهم وتنسيق التدريبات من خلال مشروع قوى عاملة مصر لرفع المستوى المهارى لطلبة التعليم الفنى الصناعى .

ويتم التنسيق بين الجهتين لتنفيذ برامج أخرى فى الفترة المقبلة مثل التبريد والتكييف ، وبرامج الحاسب الآلى ، واللغات الأجنبية وذلك لتأهيل طلبة التعليم الصناعى بشكل جيد ومتكامل وهو ما يسعى إليه برنامج مهنى ٢٠٣٠ ليكون الفنى قادراً على العمل بالداخل وبالخارج .

أنشطة مديرية العمل بأسوان
أنشطة مديرية العمل بأسوان
أنشطة مديرية العمل بأسوان
أنشطة مديرية العمل بأسوان
أنشطة مديرية العمل بأسوان
أنشطة مديرية العمل بأسوان
أنشطة مديرية العمل بأسوان
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