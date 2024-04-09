تكثيف أعمال الكنس والصيانة بمحليات أسوان لاستقبال عيد الفطر المبارك

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإستكمال سلسلة الحملات الليلية والصباحية لرصد ورفع الإشغالات والتعديات حيث تم إيقاف أعمال شدة خشبية بمنطقة أطلس بحى غرب ، وأيضاً إيقاف أعمال بناء بدون تراخيص بحى جنوب ، وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء ، مع تحرير محاضر المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء إجتماع المجلس التنفيذى بإزالة التعديات وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، فضلاً عن تكثيف الجهود ومواصلة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وتراكمات الأتربة وذلك بمختلف الشوارع والميادين وبين التجمعات السكنية وذلك إستعداداً لإستقبال عيد الفطر المبارك لخلق متنفس حيوى للمواطنين والأهالى بمختلف المراكز والمدن.



عيد الفطر

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

كما قامت الوحدة المحلية بتكثيف أعمال الكنس وتفريع الحاويات ورفع تراكمات القمامة وجرد الأتربة من على الأرصفة بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بأحياء غرب وشرق وجنوب ، وتمهيد وتجهيز الطرق المؤدية للساحات والمساجد لأداء صلاة العيد ، فضلاً عن تنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار والنخيل وتجميل الأسوار بالحدائق والمسطحات الخضراء بمنطقة الكورنيش وميدان المحطة.

وتم كذلك تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بقرى كركر ، وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بنطاق حى جنوب ، وإزالة 9 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 3600 م2 ، وتم بناء مصادرة مواد البناء ، وتم تنفيذ هذه الأعمال بإشراف نواب رئيس المدنية علاء الدين ممدوح ، ومحمود بهاء ، ومحمد ممدوح ، بالإضافة إلى مشاركة رؤساء الأحياء وقوات قسم شرطة أول أسوان ، وكذا الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل بقيادة سيد سعدى بتنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة البلدورات ، مع رى وتهذيب الأشجار والمسحطات الخضراء بوسط وعلى جانبى الطرق العامة والميادين ، وخاصة الطريق الرئيسى المؤدى للمطار ومعبدى أبو سمبل.

جهود

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة ومركز كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ أعمال النظافة العامة على مدار اليوم بالأحياء السكنية المختلفة وبوسط المدينة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة بالطريق الرئيسى ، فضلاً عن رى الأشجار بكافة أنحاء المدينة .

وقامت فى نفس الوقت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة نور حسانين سكرتير المدينة بقص وتهذيب الأشجار والنخيل تمهيداً لإستقبال المواطنين بعيد الفطر المبارك .

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات بأسوان